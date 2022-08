Zacznijmy od definicji. "Wyspa fantomowa" to wyspa na morzu lub oceanie, która była wielokrotnie obserwowana przez świadków, ale nigdy nikomu nie udało się do takiej wyspy dopłynąć. W ostatniej chwili wyspa rozmywała się lub zakrywała ją mgła.

Absolutnie najsłynniejszą "wyspą fantomową" jest Hy-Brasil, która ma się rzekomo znajdować u zachodnich wybrzeży Irlandii. Do dziś regularnie pojawiają się relacje marynarzy o tym, że w tym miejscu widać wyraźne zarysy wyspy, która wydaje się być pogrążona we mgle. Według relacji świadków Hy-Brasil była widywana przez załogi statków w różnych miejscach Północnego Atlantyku.



Reklama

Zdjęcie Wyspa Hy-Brasil ma być cały czas ukryta za mgłą i całkowicie niedostępna / Facebook

Wyspa Atlantów?

Swoją nazwę ta fantomowa wyspa zawdzięcza celtyckiemu określeniu "Hy Breasal", które znaczy "Najwyższy Król Świata". Z czasem nazwę wyspy zmieniono na "Hy-Brasil" i tak na mapach była oznaczana przez kartografów. Jako pierwszy Hy-Brasil na mapie umieścił Angelino Dulcert z Genui w 1325 roku. Relacje marynarzy o obserwacji tego tajemniczego lądu były tak wiarygodne, że uznał on istnienie tej wyspy za pewne.



Zdjęcie Hy-Brasil na mapie Abrahama Orteliusa z 1595 roku / archiwum prywatne

Wśród legend o Hy-Brasil przytaczane są opowieści szczęśliwców, którym udało się do niej dotrzeć. Jedną z najciekawszych jest relacja brytyjskiego marynarza, kapitana Johna Richa z 1629 roku. Chwalił się, że dopłynął do wyspy Hy-Brasil, gdzie miał okazję poznać niezwykłych ludzi obdarzonych zdolnościami pozazmysłowymi, jak telepatia czy bilokacja. Mieszkańcy wyspy wytłumaczyli mu, że Hy-Brasil jest celowo "ukrywana" przed wzrokiem ciekawskich. Dziś można by powiedzieć, że znajduje się w "innymi wymiarze", a tylko czasami można ją dostrzec gołym okiem i to też tylko wtedy, kiedy "władcy wyspy" tego zechcą.



Kolonia Atlantów?

Od dawna Hy-Brasil jest ulubioną "wyspą fantomową" dla poszukiwaczy zaginionej Atlantydy. Twierdzą, że to właśnie na niej została zgromadzona cała wiedza tej starożytnej, potężnej cywilizacji. Na wyspie mają być nowoczesne, futurystyczne budowle, o których wspominali marynarze, którzy mieli szczęście ją ujrzeć z pokładów swoich statków. Istnieją nawet współczesne grafiki pokazujące, jak Hy-Brasil może wyglądać.



Zdjęcie Czy tak wygląda wyspa Hy-Brasil? Jedna z grafik pokazujących "fantomową wyspę" Atlantów / archiwum prywatne

Najbardziej tajemniczym wątkiem związanym z historią Hy-Brasil jest opowieść amerykańskiego żołnierza Jima Pennistona. W 1980 roku służył on w Bazie RAF w Woodbrige niedaleko Londynu, gdzie przeżył spotkanie z rzekomo pozaziemskim, niezidentyfikowanym obiektem latającym. przypominającym małą piramidę. Ten incydent uznawany jest za "brytyjskie Roswell", a świadkami pojawienia się UFO miało być aż 300 żołnierzy. Penniston otrzymał telepatycznie od kosmitów przekaz, w którym miały być podane szczegółowe współrzędne Hy-Brasil.





Zdjęcie Lokalizację Hy-Brasil mieli podać także kosmici podczas słynnego "Incydentu w Rendlesham" w 1980 roku / archiwum prywatne

Żołnierz do dziś twierdzi, że nigdy wcześniej nie słyszał o "fantomowej wyspie" i jej dziwnej nazwie Hy-Brasil. Nie potrafił także wyjaśnić, dlaczego właśnie to miejsce na Oceanie Atlantyckim mieli mu wskazać obcy. Dla wszystkich chętnych do poszukiwań Hy-Brasil podajemy jej lokalizację z dokumentacji "Incydentu z UFO w Rendlesham": 52.0942532N, 13.131269W.