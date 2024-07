Spis treści: 01 Ilu ludzi jest na świecie w 2024 roku? Ta liczba wciąż rośnie

Ilu ludzi jest na świecie w 2024 roku? Ta liczba wciąż rośnie

Obecnie liczba ludzi na świecie przekroczyła próg 8,119 mld i wciąż rośnie. Z każdą sekundą przybywa na ziemi około 5 osób. Pułap ośmiu miliardów ludzi Ziemia przekroczyła jesienią 2022 roku, nieco wcześniej, niż szacowała to ONZ. Ta sama organizacja prognozuje, że w do 2050 roku osiągniemy poziom 9,7 mld ludzi na świecie. Na stronie worldometers.info zamieszczony jest licznik populacji Ziemi w czasie rzeczywistym. Jego obserwowanie może przyprawić o zawrót głowy. Każdego roku na ziemi przybywa 73 mln osób. Liczba ludzi na świecie wciąż rośnie, choć obecnie obserwujemy zwolnienie tempa tego wzrostu.

W których krajach jest najwięcej ludzi na świecie? Dwóch liderów

Populacja ludzi największa jest w Indiach i tam rośnie najszybciej. W 2024 roku kraj ten zamieszkuje 1 441 870 osób, a indyjskie dzieci rodzą się w tempie jedno na dwie sekundy. Drugie miejsce w tym rankingu zajmują Chiny, z 1 423 173 osobami. Daleko za nimi są Stany Zjednoczone, które uplasowały się na trzeciej pozycji z wynikiem zaledwie 341 385 osób. To pokazuje, że liderem wzrostu populacji ludzi na świecie jest Azja. Nic więc dziwnego w tym, że języki z tego rejonu są najczęściej używane na świecie. Ewenementem jest to, że więcej najwięcej osób używa języka kraju, który jest na drugim miejscu w liczbie ludności. To efekt tego, że mieszkańcy Indii porozumiewają się różnymi językami i dialektami.

Mimo że Afryka nie góruje w tych rankingach, to jest kontynentem, na którym ludności przybywa szczególnie szybko. Afrykańskie społeczeństwem jest stosunkowo młode, średnia wieku wynosi 20 lat, podczas gdy w Europie są to 42 lata. Jest więc nieco prawdy w powiedzeniu, że Europa się starzeje.

Kobiety czy mężczyźni? Kto populacyjnie "wygrywa"?

W całej populacji światowej mężczyzn jest nieco więcej niż kobiet. Określa to tak zwany współczynnik feminizacji, który podaje, że na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Jednak w młodszych grupach ten stosunek się zmienia, ponieważ rodzi się więcej chłopców. Statystyki ogólne wynikają natomiast z tego, że kobiety żyją dłużej. Stałym rysem charakterystycznym struktury płciowej populacji ludzi na świecie jest to, że w krajach rozwijających się jest więcej mężczyzn niż kobiet, a w krajach rozwiniętych na odwrót. Podobnie jest z ośrodkami miejskimi: w większych przeważają kobiety, a w mniejszych i na wioskach mężczyźni. Ogólnie jednak są to liczby mniej więcej wyrównane i nie wzbudzają niepokoju.

Polska na tle świata i Europy: ilu nas jest?

Obliczaniem liczby ludności w Polsce zajmuje się Główny Urząd Statystyczny. Według jego danych w Polsce jest 37 595 mln osób, z czego 52% stanowią kobiety, a 48% mężczyźni. Ten ostatni współczynnik stawia nas na równi z krajami rozwiniętymi. Niestety, nie tylko on. Według danych GUS, pod koniec pierwszego kwartału roku 2024 liczba ludności w Polsce spadła o 130 tys. rok do roku. Oznacza to tyle, że rodzi się mniej osób, niż umiera i że ta tendencja rośnie. Podobnie zresztą dzieje się w innych krajach europejskich. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to w 2024 roku pobijemy znów smutny rekord najmniejszej liczby urodzin od zakończenia II wojny światowej. Podobnie jak na całym naszym kontynencie, polskie społeczeństwo również się starzeje. Średnia wieku w Polsce to 43 lata, przy czym w przypadku mężczyzn jest to 41 lat, a u kobiet 44 lata. Wciąż za to rośnie liczba osób w wieku emerytalnym. Tak zmieniająca się struktura demograficzna oznacza, że będzie coraz mniej osób w wieku produkcyjnym. Rosnąca populacja Azji i Afryki i pogarszające się tam warunki życia, przy jednoczesnym niżu demograficznym Europy wskazuje na migracje ludności, które będą znakiem przyszłości.

Źródła: stat.gov.pl; worldometers.info

