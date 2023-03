Instagram czy Facebook tylko za zgodą rodziców? Nowe prawo w USA

Nie chcemy już dłużej pozwalać firmom mediów społecznościowych szkodzić zdrowiu psychicznemu naszej młodzieży republikański gubernator Spencer Cox, który podpisał dwie ustawy ograniczające dostęp dzieci do mediów społecznościowych

Media społecznościowe? Tylko za zgodą rodziców

Pomysłodawcy kontrowersyjnej ustawy tłumaczą, że chodzi im tylko o zdrowie dzieci. Spędzając całe dnie na śledzeniu popularnych serwisów nieletni są narażeni na wiele chorób psychicznych, w tym na depresje i stany lękowe. Jeśli nowe prawo wejdzie w życie, wtedy tacy giganci jak Facebook czy TikTok będą musieli ustalić, czy użytkownicy ich platform w stanie Utah są pełnoletni.

Największe emocje wzbudził pomysł wprowadzenia czegoś, co już prześmiewczo w USA jest nazywane "godziną policyjną". Zgodnie z nowym prawem między 22:30 a 06:30 dostęp do tych mediów przez dzieci ma być możliwy tylko za zgodą rodziców. Nikt nie wie, jak to nowe prawo miałoby być egzekwowane. Wielu mieszkańców stanu Utah nie może uwierzyć, że władze stanowe uchwaliły tak absurdalne prawo.



Osoby poniżej 18 roku życia próbujące założyć konta w mediach społecznościowych... otrzymają zakaz logowania między 22:30 a 6:30? Czy to żart??? treść jednego z komentarzy w mediach społecznościowych