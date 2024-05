Specjaliści zaprzęgli do pracy nowe technologie, skaningi powierzchni oraz satelity, by stworzyć interaktywną mapę Living Atlas (livingatlas.arcgis.com/landcover-2050/). Dzięki niej można zobaczyć, w jaki sposób zmieni się pokrycie terenu do 2050 roku.

System bazuje na szeregu danych przestrzennych oraz na szacunkowych modelach, by stworzyć symulację zmian w topografii naszej planety. Z jednej strony pokazuje nam, jakie jeszcze szkody człowiek może wyrządzić przyrodzie, z drugiej może wskazać kierunki urbanizacji, czy rozwoju.

Jak można przeczytać na stronie Living Atlas: "Analizując historyczne dane dotyczące globalnego pokrycia terenu i obserwując zmiany w czasie, możemy tworzyć fundamentalne prognozy i prognozować wzorce wzrostu na przyszłość".

Ponadto system w swoich przewidywaniach wykorzystuje liczbę ludności zamieszkującej dany obszar, rodzaj infrastruktury, odległość od zmodyfikowanych obszarów, PKB danego kraju oraz dane geofizyczne i bioklimatyczne. Rozdzielczość modelu wynosi 300 m. Trzeba również zauważyć, że system nie uwzględnia poszczególnych decyzji administracyjnych, czy politycznych.

Jaka przyszłość czeka naszą planetę?

Wspomniany model ujawnia zmiany pokrycia terenu oraz podatność poszczególnych obszarów na wszelkiego rodzaju zagrożenia. Określa, gdzie do 2050 roku naturalna roślinność zostanie przekształcona w tereny rolnicze lub tereny miejskie.

Model pokazuje, że w naszym kraju zmniejszy się powierzchnia zajmowana przez lasy (na rzecz pól uprawnych). Powierzchnia lasów zmniejszy się w szczególności na Pomorzu, Mazurach oraz w województwie dolnośląskim. Z kolei terenów leśnych ma przybyć lokalnie w województwie wielkopolskim i lubuskim, a także na obszarze Sudetów, czy Karpat. Jednakże trzeba zaznaczyć, że w ciągu 26 lat nie nastąpią drastyczne zmiany.

Największe zmiany w pokryciu terenu będą zauważalne w Brazylii — obszar Amazonki. Tutaj w ciągu najbliższych lat dojdzie to wielkiego karczowania lasów deszczowych, zaś na ich miejscu pojawią się pola uprawne i pastwiska. Intensywna wycinka będę następować również w Indonezji, Republice Demokratycznej Konga i w Kanadzie.

W Europie największe zmiany nastąpią w krajach skandynawskich, tutaj dość mocno zmniejszy się zasięg pradawnych lasów na rzecz pól uprawnych i pastwisk. Natomiast w Chinach poszczególne miasta zwiększą swoją powierzchnię nawet trzykrotnie. Podobna sytuacja następuje również w Indiach.

Niewątpliwie Living Atlas jest potężnym narzędziem, które może "przewidzieć przyszłość". System jest nieocenionym narzędziem dla naukowców, planistów, czy rządzących.