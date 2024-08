Spis treści: 01 Jacy jesteśmy? Wszystko widać w internecie

Pokaż mi swoją historię wyszukiwania, a powiem, jakim człowiekiem jesteś - to, czego szukamy w sieci mówi wiele o nas samych. To samo tyczy się całego przekroju społeczeństwa. Najpopularniejsze wyniki wyszukiwania czy wpisywane hasła w danym kraju wiele nam zdradzają na temat bieżących wydarzeń, trendów czy tego, co ludzi w danym miejscu interesuje najbardziej.

Analizując dane dotyczące wyszukiwań możemy też poznać gusta panujące w danym kraju. W Polsce często sprawdzamy, jak długo smażyć schabowego - stawiam, że w Japonii więcej zapytań dotyczy choćby ryb. A co powiecie na sprawdzenie wyszukiwań dotyczących jednego z najpopularniejszych dań na świecie? Mam na myśli pizzę.

Holenderski serwis Dailybase przeanalizował frazy wpisywane w Google przez Polaków, które dotyczyły pizzy. To pozwoliło wyszczególnić te, które pojawiały się najczęściej. Jaka pizza jest najpopularniejsza w Polsce? Wychodzi na to, że naszym podniebieniom najbardziej przypadła do gustu... dość klasyczna kompozycja. Tak prezentuje się ranking dodatków do pizzy, które wyszukujemy najczęściej:

Pepperoni - 1510,83 miesięcznych wyszukiwań Prosciutto - 1145,00 Nduja - 551,67 Jalapeño - 421,67 Mozarella - 410,83

Pepperoni to klasyk i nie dziwi, że tak wielu z nas regularnie wyszukuje kompozycji z tym składnikiem. Taka pizza nie ma prawa nie smakować - dobry sos i ser, a do tego smaczne plasterki pepperoni - przynajmniej w teorii jest to genialne połączenie, które po odpowiednim przygotowaniu (i z dobrej jakości składnikami), jest po prostu niepokonane.



Zaskakujące wydaje się być jednak miejsce trzecie. Nduja, czyli włoska pikantna kiełbasa jeszcze jakiś czas temu była dość nieznana. Nie znajdziemy jej w większości osiedlowych pizzerii, wielu smakoszy włoskich placków zwyczajnie nie miało okazji spróbować tego dodatku - a może to się właśnie zmienia? Tym bardziej, że charakterystyczna wędlina wygrała nawet z mozarellą. Otwieramy się na nowe smaki i to cieszy.

Pizza to obraz nas samych

Redaktorzy Dailybase zwracają też uwagę na fakt, że pizza lubiana w danym kraju wiele mówi o jego mieszkańcach. U nas w Polsce ewidentnie królują warianty z dodatkami mięsnymi - pepperoni, szynką czy ndują. Im bardziej na południe, tym robi się inaczej. Na przykład we Włoszech pojawają się często warianty z oliwkami, Grecy dodają fetę, a gdzieniegdzie na prowadzenie wychodzą warianty rodem z Turcji - z mięsem w stylu kebab i warzywnymi dodatkami.

Ostatecznie to sprawia, że te danie jest tak popularne i lubiane. Chociaż podstawa, czyli ciasto, sos i ser pozostają niezmienne, to cała reszta może być naszym własnym pomysłem.

