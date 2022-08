Naukowcy przebadali ściętą głowę mumii, wykorzystując tomografię komputerową. Okazało się, że należała ona do kobiety, która żyła co najmniej 2000 lat temu. Uważa się, że ten szczególny fragment ciała został przywieziony w XIX wieku z Egiptu jako... pamiątka.

Skan dostarcza ogromnej ilości informacji - od stanu zębów, patologii, metody konserwacji ciała. Pomaga także oszacować wiek i płeć James Elliott wykładowca radiografii diagnostycznej na Canterbury Christ Church University

Dalsze badania ujawniły, że kobieta miała bardzo skromną dietę, co spowodowało, że jej zęby były słabe. Naukowcy znaleźli również język, który był dobrze zachowany, z kolei mózg został najprawdopodobniej usunięty w procesie mumifikacji. Co ciekawe w lewym nozdrzu i w kanale kręgowym mumii odnaleziono rurki wykonane z nieznanego materiału. Jak na razie nie wiadomo, czy są to "narzędzia", które pozostały w ciele po mumifikacji, czy są to jednak elementy nowszego pochodzenia. Naukowcy planują wykorzystać zebrane dane do stworzenia trójwymiarowej repliki głowy oraz możliwej rekonstrukcji twarzy.

- W czasach wiktoriańskich przedmioty takie jak ten były przywożone z Egiptu jako pamiątki i mogły być przekazywane z pokolenia na pokolenie - powiedział Elliott. Z kolei Craig Bowen, menedżer ds. nauki w Canterbury Museums, powiedział dla Kent Online: - Głowa została znaleziona przez człowieka, który odziedziczył ją po swoim bracie. Uważa się, że dostał on ją od "Dr Coatesa" na początku/w połowie XX wieku, ale nie mamy więcej szczegółów niż to. -

Tomografia komputerowa w służbie nauki

Tomografia komputerowa jest niezwykle przydatna w badaniach starożytnych mumii. Nie uszkadza ona niezwykle ważnych tkanek, dzięki czemu można bezproblemowo zajrzeć do jej wnętrza. Tomografia komputerowa to rodzaj tomografii rentgenowskiej. Pozwala na uzyskanie szczegółowych wewnętrznych obrazów ciała.

Skanery CT wykorzystują obrotową lampę rentgenowską i rząd detektorów, które umieszczone są w specjalnej suwnicy. Pomiary rentgenowskie są wykonywane pod różnymi kątami, a dalej są przetwarzane przy użyciu algorytmów rekonstrukcji tomograficznej. Tomografia komputerowa jest bezpieczna dla pacjentów z metalowymi implantami lub rozrusznikami serca, u których przeprowadzenie badań wykorzystujących metodę rezonansu magnetycznego jest przeciwwskazane.