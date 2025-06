Co to jest stan nieważkości? W dużym uproszczeniu - jest to stan, w którym ciało, pomimo swojej masy, nie odczuwa ciężaru. Na znajdującego się w nieważkości człowieka działa jedynie siła grawitacji, a żadne siły zewnętrzne nie powodują nacisku i stąd wynika wcześniej wspomniane odczucie.