Kamera policji w Las Vegas 30 kwietnia ok. 23:50 zarejestrowała niebieską kulę światła

UFO było obserwowane przez wielu świadków w kilku stanach USA

Kilkadziesiąt minut później przerażony mężczyzna alarmuje, że w ogrodzie widzi "dziwne istoty"

Ta historia mogłaby być uznana za kiepski scenariusz do taniego filmu z Hollywood o kosmitach, gdyby nie relacje świadków, a przede wszystkim poruszające materiały udostępnione przez policję. Do nieprawdopodobnego incydentu doszło w Las Vegas 30 kwietnia. Była godzina 23:50, kiedy dwójka policjantów stała obok swojego radiowozu na przedmieściach miasta. W pewnym momencie na niebie zauważyli dziwną, niebieską kulę światła, która z ogromną prędkością leciała w kierunku ziemi. Policjanci w pierwszej chwili uznali, że prawdopodobnie byli świadkami upadku meteorytu lub fragmentu rakiety. Przelot dziwnego obiektu zarejestrowany został przez kamerę jednego z policjantów (w USA wszystkie interwencje policji są nagrywane).

Departament Policji Metropolitalnej w Las Vegas potwierdził dziennikarzom telewizyjnego kanału 8 News Now, że nagranie jest prawdziwe. Amerykańskie Stowarzyszenie Meteorytowe (American Meteor Society) zapewniło, że przelot niebieskiego, kulistego UFO po nocnym niebie w tym samym czasie był widziany przez wielu świadków nawet w stanie Utah czy Kalifornii.



Film trafił do mediów społecznościowych i byłby pewnie kolejnym zapisem "intrygującego UFO" na nocnym niebie, gdyby nie to, co wydarzyło się później.

Oni nie są ludźmi!

Około 39 minut później na alarmowy numer 911 zadzwonił mężczyzna mieszkający na przedmieściach Las Vegas. Osoba odbierająca zgłoszenie nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Mężczyzna relacjonował, że na tyłach jego domu zauważył dwie, potężne istoty, które na pewno "nie są ludźmi".

Ta istota ma 8 stóp wysokości (ok. 243 cm), obok stoi druga. Mają duże oczy i patrzą się na nas. I cały czas tam są fragment relacji świadka zarejestrowanej przez operatora numeru 911

Świadek zapewniał, że istoty nie są ludźmi. W rozmowie z operatorem numeru 911 zaprezentowanej przez telewizyjny kanał 8 News Now słychać ogromne emocje w głosie mężczyzny, który z bliska widział dziwne stwory.