Niejednokrotnie do najciekawszych odkryć dochodzi przez przypadek. Wiedzą o tym zarówno naukowcy, jak i zwykli obywatele, którzy niekiedy natrafiają na wyjątkowe znaleziska np. podczas remontów czy spacerów.

Co rusz wspominamy też o nowych odkryciach dotyczących historii, także na terenie Polski. Niektóre mają większe znaczenie, inne to typowe ciekawostki, ale każda z takich sytuacji warta jest uwagi. Szczególnie jeśli towarzyszy jej aura tajemniczości. Tak jest w przypadku znalezionego w Koninie listu z dawnych lat, który zawiera... klątwę!

Nietypowe odkrycie w Koninie. W szkole ukryty był list w butelce

Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie prowadzi remont świetlicy na terenie obiektu. Podczas prac natrafiono na niespodziewane znalezisko - butelkę, w której umieszczony był list. Już sam fakt ukrycia listu w butelce za boazerią w szkole jest dość nietypowy, ale to jeszcze nie wszystko.

List, który został napisany w 1988 roku zawiera bowiem niecodzienną wiadomość - jest to klątwa. Napisali ją i schowali do butelki, a następnie ukryli za boazerią, pierwsi absolwenci klasy Technikum Budownictwa. Co ciekawe, do odnalezienia notatki doszło dokładnie 36 lat od dnia, w którym uczniowie zdecydowali się na napisanie i ukrycie listu.

Znalezisko w Wielkopolsce. Notatka z lat 80. zawiera klątwę

Na wydartej najpewniej z zeszytu kartce dawni uczniowie szkoły napisali, że remontowali tę świetlicę w ramach pracy dyplomowej. Wykonawcy podpisali się jako Dariusz, Jacek, Karol i Robert z klasy IV TB - "pierwsi absolwenci tej szkoły".

To jednak nie był typowy list z informacją o tym, że po prostu chłopcy tu byli, czy z pozdrowieniami. Na kartce absolwenci zamieścili klątwę.

- Ci, którzy odważyli się zniszczyć naszą pracę dyplomową, niech będą przeklęci na wieki, po wszystkie czasy, niech was piekło pochłonie - napisali chłopcy.

Tajemniczy list w butelce. ZSBiKZ w Koninie cieszy się z odkrycia, internauci wspominają autorów

Szkoła z Konina napisała na Facebooku, że świetlica była przez autorów listu fachowo odnowiona, bo inni uczniowie mogli cieszyć się tym pomieszczeniem przez 36 kolejnych lat, a sama butelka z wiadomością to niezwykła kapsuła czasu.

- Panowie z przeszłości, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Dziękujemy za ten niezwykły powrót do przeszłości, emocje i radość, jaką nam dostarczyliściście - podało ZSBiKZ w Koninie w poście w mediach społecznościowych.

Ciekawymi informacjami podzielili się także internauci, do których dotarł wpis szkoły. Jedna osoba napisała, że podpisany Robert to jej kuzyn, inna wspomniała o Darku, który jest obecnie radcą prawnym i prowadzi kancelarię w Koninie.

- Pamiętam tę butelkę i autorów, do tej pory mam kontakt z jednym z nich. Jak ktoś ma ochotę na dobre jedzenie, to Karol w Słodkowie przed Turkiem prowadzi restaurację - napisał jeden z komentujących.

Sama klątwa również nie wzbudziła negatywnych emocji, większość osób pisze, że oprawiłoby ją w ramkę i powiesiło na ścianie, inni żartują, że trzeba zaprosić autorów do szkoły i nakłonić do tego, by odczynili urok.

- Tak zrobimy na otwarcie nowej świetlicy. Poprosimy o zdjęcie klątwy - padła odpowiedź.