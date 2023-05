- Na podstawie znalezionych śladów wnioskujemy, że była to prawdopodobnie "rodzinna wyprawa" nad jezioro, a nie grupa myśliwych, która udała się na polowanie - mówią badacze.

Ponadto w trakcie prac, naukowcy odkryli, że dawne jezioro było odwiedzane także przez nosorożce, słonie, czy zwierzęta parzystokopytne. Jak mówi Altamura: - W zależności od pory roku rośliny, owoce, liście, pędy i grzyby były dostępne wokół jeziora. Nasze odkrycia potwierdzają, że wymarły gatunek ludzki zamieszkiwał brzegi jezior lub rzek z płytką wodą. Jest to również znane z innych stanowisk dolnego i środkowego plejstocenu ze śladami homininów.

Wideo youtube

Inne badania na tym samym stanowisku wykazały, że żył tu wymarły gatunek słonia Palaeoloxodon antiquus, który osiągał wysokość do 4,2 m i ważył do 13 ton. Ponadto odkryto tu pierwsze ślady nosorożca w Europie. Jednocześnie specjaliści podkreślają znaczenie ichnologii, czyli nauki zajmującej się m.in. badaniem pozostawionych śladów, zarówno ludzkich, jak i zwierzęcych. W swoim artykule naukowym badacze piszą: "Ichnologia staje się potężnym narzędziem do rekonstrukcji wysokiej rozdzielczości środowiskowego, ekologicznego i archeologicznego obrazu prehistorycznych miejsc, zwłaszcza gdy jest uwzględniona w podejściu multidyscyplinarnym". Wyniki badań zostały opublikowane w Quaternary Science Reviews .