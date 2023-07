Sprawa UFO trafiła do Kongresu USA. Entuzjaści spodziewają się przełomu

Pasjonaci UFO na całym świecie zaniemówili z wrażenia - w najważniejszym parlamencie na Ziemi czyli amerykańskim Kongresie odbędzie się tzw. przesłuchanie w sprawie UFO. Ma do niego dojść w czasie obrad komisji nadzoru i odpowiedzialności Izby Reprezentantów USA, która działa w Izbie Reprezentantów i kontroluje m.in. niektóre operacje Pentagonu. To mniej więcej tak, jakby jedna z najważniejszych, polskich komisji sejmowych czyli np. Komisja ds. Służb Specjalnych zaczęła przesłuchiwać świadków pojawienia się tajemniczych obiektów na niebie w różnych miejscach naszego kraju.

Do tego bezprecedensowego wydarzenia ma dojść w środę 26 lipca, a transmisja z obrad komisji w kanale YouTube ma rozpocząć się ok. 16.00 (polskiego czasu).



Koniec z ukrywaniem prawdy o UFO?

Do przesłuchania świadków manifestacji UFO w Kongresie USA nigdy by nie doszło, gdyby nie determinacja i upór kilku kongresmenów, zarówno ze strony Demokratów, jak i Republikanów. Jednym z nich jest republikański polityk Tim Burchett, który od dawna domaga się stanowczo mówienia prawdy o UFO, które od kilku lat w USA określane jest skrótem UAP (Niezidentyfikowane Fenomeny Powietrzne).



- Koniec z ukrywaniem prawdy o UFO - zapowiedział Tim Burchett, który jako członek Izby Reprezentantów będzie zasiadał w tej komisji. Jego zdaniem to przesłuchanie świadków będzie inne niż wszystkie podobne wydarzenia z UFO.



Poprosiliśmy o dokumenty, przeprowadziliśmy wywiady z pilotami (którzy widzieli UFO), a następnie zostaliśmy zablokowani przez nasz Pentagon. To jest niedorzeczne, a tak dzieje się od czterdziestu lat. fragment wypowiedzi Tima Burchetta przed środowym przesłuchaniem w programie telewizji Fox News.