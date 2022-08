Starożytni Majowie mogli przerabiać swoich władców w… gumowe piłki do gier?

Wiktor Piech Ciekawostki

Niecodzienną hipotezę tego, co mogli robić Majowie swoim zmarłym władcom, zaproponował ostatnio jeden z meksykańskich archeologów. Sugeruje on, że królowie mogli być „przetworzeni” w gumowe piłki do gry w tradycyjną grę – pelotę. Ile jest w tym prawdy?

Zdjęcie Starożytni królowie Majów nawet po śmierci mogli "pomóc" swoim poddanym / Werner Forman/Universal Images Group/Getty Images / Getty Images