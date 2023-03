Szachoboks, zawodowe odbijanie balonu i gra w berka zyskują na popularności

Szachowy boks

Jednym z najdziwniejszych sportów na naszej planecie jest szachoboks, który jest połączeniem partii szachowej i walki bokserskiej. Sama idea tego sportu została rozpowszechniona przez holenderskiego performera Iepe Rubingha. Początkowo szachowy boks był traktowany jako pewien rodzaj sztuki, lecz w szybkim tempie stał się prawdziwym sportem.

Ta niezwykła dyscyplina jest szczególnie popularna w Wielkiej Brytanii, Niemczech i w Rosji. W trakcie pojedynku zawodnicy rozgrywają w sumie 11 rund, z czego 5 rund to są walki bokserskie, a 6 rund to partie szachowe. Obie formy walki następują po sobie po kolei, czyli w rundach nieparzystych trwających 4 minuty zawodnicy grają w szachy, zaś w rundach parzystych trwających 3 minuty okładają się pięściami (które znajdują się oczywiście w rękawicach).

Reklama

Pierwsze mistrzostwa świata szachoboksu miały miejsce w 2003 roku, zaś mistrzostwa Europy odbyły się w 2005 roku. Istnieje również Światowa Organizacja Szachowego Boksu, której motto brzmi: "walki toczą się na ringu, wojny toczą się na planszy".

Wideo youtube

Odbijanie balonu

Czy nie każdy z nas będąc jeszcze dzieckiem, bawił się w odbijanie balonu tak, aby nie spadł on na podłogę? Byliście w tym całkiem nieźli? Mamy dla Was dobrą wiadomość, otóż od 2021 roku odbijanie balonu jest... nową (nieoficjalną) dyscypliną sportową. Pierwszy Balonowy Puchar Świata odbył się dwa lata temu w Hiszpanii. Impreza okazała się wielkim sukcesem.

Zasady gry są niezwykle proste - nie można dopuścić, by balon w swojej rundzie spadł na ziemię. W balonowym meczu bierze udział dwóch zawodników, którzy na zmianę odbijają balon. Oczywiście odbijają go w ten sposób, by przeciwnik miał jak największe trudności podbicia. Ponadto w meczach obowiązują dwie zasady: wszystkie podbicia muszą kierować balon ku górze (nielegalne jest wbijanie balonu w ziemię), oraz nie można utrudniać przeciwnikowi drogi do balonu.

Zwodnicy ubrani są w sportowe kombinezony, muszą mieć także na głowach kaski. Mecz kontroluje sędzia, który za różnego rodzaju przewinienia, może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. Żółta kartka pojawia się np. gdy zawodnik specjalnie przesunie jedną z przeszkód znajdujących się na boisku.

Mecze odbywają się w specjalnie przygotowanych przestrzeniach - ze wszystkich stron boisko oddzielone jest przezroczystymi płytami akrylowymi, z kolei w środku ustawione są różnego rodzaju przeszkody, od stołów, poprzez krzesła, kwiatki, kanapy, po... samochody. Pierwszy Balonowy Puchar Świata zobaczyło w sumie ponad 8 milionów widzów na Twitchu, z czego mecz finałowy w szczytowym momencie zobaczyło ponad 600 000 osób. Pierwszym mistrzem świata w odbijaniu balonu został Peruwiańczyk Francisco De La Cruz, który pokonał Niemca Jana Spiessa 6:2.

Całe wydarzenie zostało zainspirowane przez filmiki na TikToku, gdzie ludzie grali w "Balloon Keep Up". Mistrzostwa zorganizował hiszpański streamer Ibai oraz Gerard Pique. Kolejna edycja Balloon World Cup odbyła się w 2022 roku w Tarragonie w Hiszpanii.

Wideo youtube

Gra w berka

Kolejną grą, która wdarła się na sportowe salony, jest gra w berka. Christian Devaux i Damien Devaux założyli w 2020 roku wspólnie z Tupelo Honey i z Carym Goltzerem World Chase Tag, gdzie skupili zawodników, którzy kochają grę w berka połączoną z parkourem. Gra w ganianego w tym wydaniu wydaje się naprawdę ekstremalna. Wydarzenia są podzielone na mistrzostwa krajowe, mistrzostwa kontynentalne i mistrzostwa świata.

Wideo youtube

W meczach drużynowych cały mecz składa się z 16 pościgów, a każdy pościg trwa 20 sekund z jednym goniącym i jednym uciekającym. Drużyny składają się z maksymalnie 6 zawodników. "Berek" liczy się wyłącznie wtedy, gdy zawodnik dotknie drugiego powyżej talii i poniżej szyi. Pomiędzy pościgami jest 25-sekundowa przerwa. Istnieje tu specjalnie wygrodzone boisko, w którym znajdują się przeszkody w postaci ramp, drążków, czy platform.

Mecze odbywają się w kilku wariantach: Team Chase Off, Single Chase Off, Winner Stay On. Nowy sport zyskał na popularności przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, Japonii i w Indiach. Co ciekawe, nagrody są przyznawane na podstawie głosowania fanów. Organizacja, zrzeszająca zawodników i fanów ekstremalnego berka, opisuje ten sport jako "trening interwałowy o wysokiej intensywności (HIIT), który doskonale nadaje się do sprawności aerobowej, zwinności, równowagi i siły".