Jak podaje Lifebogger, zdobycie wyższego wykształcenia zostało "nakazane" przez jego ojca, który uważał, że edukacja jest ważniejsza, aniżeli piłka nożna. Fancisco Santos (ojciec Fernanda) miał zezwolić synowi na grę dla Benfiki, jedynie pod warunkiem, że Fernando zostanie inżynierem.

Wcześniej jako dziecko, Fernando Santos chodził do szkoły technicznej Escola Afonso Domingos, do której zapisał się dość wcześnie, a w wieku 15 lat został już elektrykiem. Wracając do czasów studiów - połączenie nauki i uczęszczanie na treningi Benfiki były nie lada wyzwaniem. Mimo trudności zdobył wyższe wykształcenie i skupił się na karierze piłkarskiej, a później trenerskiej.

Czy wykształcenie trenera polskiej reprezentacji ma jakiekolwiek znaczenie wobec stawianych przed nim zadań? SKOMENTUJ ten artykuł na Facebooku!