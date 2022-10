W rankingach na najbardziej tajemnicze punkty na Ziemi słynny Trójkąt Bermudzki zajmował regularnie miejsce na podium. To obszar Atlantyku pomiędzy Florydą, Portoryko i Bermudami, gdzie regularnie w całkowicie niewyjaśniony sposób miały znikać statki czy samolotów. Oczywiście na wszystkich morzach i oceanach świata dochodziło do tego typu zdarzeń, ale mimo wszystko w "Trójkącie Bermudzkim" miało to się zdarzać odrobinę częściej.

Zdjęcie "Trójkąt Bermudzki" przez wiele lat był uważany za obszar na Atlantyku, gdzie w tajemniczy sposób znikały statki. / BEEM/East News

Trójkąt Bermudzki: czyżby koniec legendy?

Pierwsze, niepokojące wiadomości dotyczące złej kondycji "Trójkąta Bermudzkiego" zaczęły się pojawiać w amerykańskich mediach już w 2018 roku. Policzono wtedy roczną liczbę tajemniczych zaginięć statków i samolotów na terenie oceanu, który obejmował obszar Trójkąta Bermudzkiego. Okazało się, że tego typu incydentów jest statystycznie tyle samo, co na podobnych obszarach morskich w innych rejonach świata. W portalach społecznościowych coraz częściej zaczęły pojawiać się komentarze zaniepokojonych miłośników legendy Trójkąta Bermudzkiego, którzy zaczęli zauważać spadek zainteresowania słynnym "Trójkątem Diabła" (to inna nazwa tego rejonu w pobliżu Bermudów).



Nie wiem dlaczego, ale tęsknię za Trójkątem Bermudzkim. Co się z nim dzieje? Czyżby sprawa została wyjaśniona? komentarz internauty z USA zamieszczony w serwisie społecznościowym twiitter

O wyjaśnienie nagłego spadku liczby tajemniczych zaginięć statków i samolotów w rejonie Trójkąta Bermudzkiego zostali poproszeni naukowcy z amerykańskiej agencji naukowo-badawczej United States Geological Survey. Ich zdaniem powodem może być pojawienie się na statkach o wiele lepszej nawigacji, elektronicznych map pogodowych i środków łączności. Statki dzięki bardzo precyzyjnym prognozom pogody potrafią unikać wypływania na teren Trójkąta Bermudzkiego w czasie trudnych warunków pogodowych, co przełożyło się natychmiast na poprawienie się statystyk tajemniczych zaginięć na terenie "diabelskiego trójkąta".

Zdjęcie Amerykańscy miłośnicy tajemnic uważają, że na terenie Trójkąta Bermudzkiego statki i samoloty znikały w samoczynnie otwierającym się tunelu czasoprzestrzennym / East News

Kiedyś na prośbę dziennikarzy brytyjskiego programu telewizyjnego Equinox zająłem się tą sprawą. Producenci z firmy Geofilms zwrócili się do słynnego Lloyd's, który ma rejestr wszystkich zaginionych statków na Ziemi. Okazało się, że część z rzekomych tajemniczych zaginięć na terenie Trójkąta Bermudzkiego w ogóle nie miała miejsca. William P. Dillon, geolog z United States Geological Survey

Autorem określenia "Trójkąt Bermudzki" jest amerykański dziennikarz Vincent Gaddis, który po raz pierwszy tak nazwał ten rejon Atlantyku w 1964 roku. W artykule The deadly Bermuda Triangle w czasopiśmie "Argosy" Gaddis opisał historię zaginięcia eskadry pięciu amerykańskich samolotów torpedowo-bombowych Grumman TBF Avenger 5 grudnia 1945 u wybrzeży Florydy (słynny lot nr 19). Po wielu latach sprawa została uznana za jeden z najtragiczniejszych wypadków lotnictwa wojskowego USA, który spowodowały błędy nawigacji.

Mimo kryzysu, który od kilku lat przeżywa "Trójkąt Bermudzki", to miejsce nadal będzie otoczone aurą tajemnicy. Jest bowiem wiele relacji pilotów i marynarzy o dziwnych, niewytłumaczalnych wydarzeniach w tym rejonie Pacyfiku. Przykładem może być relacja odkrywcy Ameryki, czyli Krzysztofa Kolumba. W 1492 roku zaobserwował on w okolicach Trójkąta "dziwne, tańczące na horyzoncie światła" oraz nietypowe odczyty kompasu, co skwapliwie zanotował w dzienniku pokładowym. Miejmy nadzieję, że także dzięki jego relacji legenda "Trójkąta Bermudzkiego" przetrwa chwilowy kryzys.