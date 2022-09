Każdy użytkownik internetu zna ten symbol doskonale, gdyż bardzo ułatwia nam życie.

Kiedy opisujemy coś w treści e-maila czy wpisie w mediach społecznościowych zamiast napisania wielu zdań wystarczy wybrać jeden znaczek, który wyraża nasze emocje jak np. radość, zdziwienie czy złość.

Takie krótkie symbole przyjęło się nazywać emotikonami, co stanowi połączenie dwóch angielskich słów "emotion" (tłum. emocja) oraz "icon" (tłum. ikona). Ale absolutnym numerem jeden, najsłynniejszym emotikonem świata jest "uśmiechnięta buźka", czyli :-), od którego zaczęło się całe szaleństwo. I właśnie stuknęło mu 40 lat.

Napisał :-) i przeszedł do historii

Był 19 września 1982 roku, kiedy profesor informatyki Scott Fahlman z Carnegie Mellon University postanowił zrobić kolejny wpis na szkolnej tablicy ogłoszeń, która była w sieci "on-line". O godzinie 11:44 postanowił zakończyć swój wpis w oryginalny sposób, a ponieważ był w dobrym humorze, to z trzech prostych znaków stworzył ":-)", czyli słynną "uśmiechniętą buźkę". Tym zachwycił studentów, którzy natychmiast w innych wiadomościach zamieszczanych na uczelnianym serwerze zaczęli robić podobnie. Pamiętali jednak, że pomysłodawcą pierwszego, wirtualnego emotikona w historii był profesor Fahlman. Dzięki temu trafił do historii i do Księgi Rekordów Guinnessa.



Profesor Fahlman nadal pracuje naukowo na uniwersytecie w Carnegie Mellon, choć jest już na emeryturze. Zajmuje się sztuczną inteligencją, ale sławę i "nieśmiertelność" zapewniła mu oczywiście "uśmiechnięta buźka".



Pogodziłem się z tym, że moje osiągnięcia w dziedzinie sztucznej inteligencji są zapomniane, a wszyscy znają mnie jako twórcę pierwszego emotikonu na świecie. Ale i tak jest przyjemnie być z czegoś sławnym! profesor Scott Fahlman z Carnegie Mellon University, twórca i pomysłodawca pierwszego emotikonu w historii

Od czasu stworzenia pierwszego emotikonu w 1982 powstały dziesiątki kolejnych, które wyrażają ludzkie emocje. Dziś bez tych prostych znaczków trudno wyobrazić sobie życie w sieci, choć sam profesor Fahlman przyznał w jednym z wywiadów, że stara się ich używać rzadko i drażni go ich nadużywanie przez użytkowników mediów społecznościowych.





Najbardziej popularne emotikony:

:) uśmiech

;) uśmiech z przymrużeniem oka

:( smutek, zmartwienie

:C duży smutek;( lub :'( płacz

:P pokazanie języka

:D szeroki uśmiech

:* pocałunek

:O zdziwienie

XD śmiech

:/ grymas niezdecydowania/zniesmaczenia, sceptycyzm

:| niezdecydowanie, brak emocji

Zdjęcie |Emotikony bardzo ułatwiają wyrażanie emocji w internecie. Powstało ich 3,5 tysiąca / East News

"Uśmiechnięta buźka ze łzami ze śmiechu" numerem jeden

Od czasu stworzenia pierwszego emotikonu przez profesora Fahlmana powstało już 3600 przeróżnych znaczków, które pozwalają nam bardzo precyzyjnie wyrazić dosłownie każdą emocję. W 2010 roku na prośbę gigantów internetowych czyli firm Apple i Google powstał Unicode, czyli komputerowy standard kodowania znaków obejmujący także słynne emotikony.

Zdjęcie Uśmiechnięta buźka ze łzami ze śmiechu to obecnie najpopularniejszy emotikon świata / East News

Dziś pisząc wiadomość w internecie wystarczy, że z tablicy wybierzemy odpowiedni znaczek, z których niektóre są bardzo efektownymi animacjami (można ich używać w mediach społecznościowych). Z ankiety przeprowadzonej wśród amerykańskich internautów wynika, że dziś najpopularniejszym emitokonem jest "uśmiechnięta buźka ze łzami ze śmiechu".

W 2015 to właśnie ten emotikon po raz pierwszy w historii został wybrany słowem roku słynnego słownika Oxford Dictionary.