Vin Mariani na apetyt i trawienie. Wino kokainowe kochali papieże i królowe

Vin Mariani był sprzedawany jako napój na ogólne dolegliwości, doraźny środek leczniczy, wzmacniający czy poprawiający apetyt i trawienie, w zmniejszonej dawce był sprzedawany jako bezpieczny dla dzieci. Jego trunek na wszelkie dolegliwości odniósł niepowtarzalny sukces, ludzie gromadzili się u drzwi jego domu, aby spróbować napoju.

Ulubieniec papieża

W związku z odniesionym sukcesem Mariani postanowił podbić rynek zagraniczny. Jednak napotkał pewien problem. Nie chodziło o to, że napój zawierał kokainę, lecz, że zawierał jej za mało. Amerykańska społeczność przyzwyczajona była do napojów dużo mocniejszych. Trzeba było zwiększyć ilość procentową kokainy do ponad siedem miligramów.

Zdjęcie Papież Leon XIII reklamujący Vin Mariani / Unknown author / Wikimedia Commons / Wikipedia

Trunek stał się ulubieńcem wielu możnych tamtych czasów, jednak największym fanem pozostał papież Leon XIII. Głowie kościoła wino tak przypadło do gustu, że postanowił przyznać Marianiemu nagrodę, wymyśloną specjalnie na tę okazję, i zawsze miał przy sobie piersiówkę z ulubionym napitkiem. Pozwolił również na wykorzystanie swojego wizerunku w celach komercyjnych. Wino zagościło nawet na dworze królowej Wiktorii.

Naśladowcy Marianiego

Wraz z sukcesem pojawiło się kilku ludzi, którzy postanowili stworzyć swoją wersję popularnego wina. Jednym z nich był pułkownik John Pemberton, który w wyniku łagodzenia obrażeń doznanych na wojnie, uzależnił się od morfiny i kokainy. Zainspirowany Vin Mariani stworzył swoją własną wersję i nazwał ją francuskim winem Coca Pemberton.