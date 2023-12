Niezwykły chorobotwórczy grzyb został odkryty w próbkach skamieniałości liczących około 407 mln lat. Pochodziły one ze stanowiska geologicznego usytuowanego niedaleko Aberdeen w Szkocji, które jest znane ze świetnie zachowanych wczesnodewońskich form życia.

Patogen został nazwany Potteromyces asteroxylicola, na cześć Beatrix Potter (ur. 1866 r., zm. 1943 r.) - jest ona autorką m.in. książki "Piotruś Królik", była także mykologiem-amatorem (badała struktury grzybów pod mikroskopem i tworzyła ich szczegółowe rysunki). Specjaliści uważają, że jej amatorska działalność naukowa wyprzedzała o dekady profesjonalne badania w tej dziedzinie.

- Nazwanie tego ważnego gatunku imieniem Beatrix Potter wydaje się odpowiednim hołdem dla jej niezwykłej pracy i zaangażowania w odkrywanie tajemnic grzybów - powiedziała główna autorka badań dr Christine Strullu-Derrien z brytyjskiego Muzeum Historii Naturalnej.

Jeden z najstarszych na świecie chorobotwórczych grzybów: Potteromyces asteroxylicola

Dr Christine Strullu-Derrien już w 2015 roku odkryła w skamielinach wyjątkowego grzyba, który nie przypominał niczego, co do tej pory widziała. Jednakże, żeby potwierdzić, że jest to nowy gatunek, potrzebowała kolejnego okazu. Na ten natrafiła, kiedy analizowała wspomniane skamieniałości z okolic Aberdeen. Dzięki nim była w stanie określić wszystkie szczegóły, które były niezbędne w opisaniu nowego gatunku chorobotwórczego grzyba.

Jak stwierdziła naukowczyni, okaz został "zamrożony" w czasie, kiedy atakował roślinę Asteroxylon mackiei - jest to wymarła roślina, która była jednym z najwcześniejszych przykładów flory posiadających liście, które zachowały się w stanie kopalnym.

Szczegółowa analiza ujawniła, że grzyb atakował roślinę, która w odpowiedzi zdążyła wytworzyć specjalne narośle w kształcie kopuły. Sugeruje to, że roślina ta żyła, kiedy patogen ją zainfekował.

- Nowa dostępna technologia, taka jak mikroskopia konfokalna, umożliwiła nam odkrycie większej liczby tajemnic skamieniałości znajdujących się w zbiorach muzealnych - powiedziała dr Strullu-Derrien. Badaczka dodaje, że odkrycie jest niezwykle istotne w kontekście śledzenia linii ewolucyjnych poszczególnych organizmów na przestrzeni setek milionów lat.

- Chociaż na tym obszarze odkryto już wcześniej inne pasożyty grzybicze, jest to pierwszy przypadek wystąpienia choroby wywołującej chorobę na roślinie. Co więcej, Potteromyces może zapewnić cenny punkt odniesienia do dotychczasowej ewolucji różnych gatunków grupy grzybów, takiej jak Ascomycota, największej gromady grzybów - podsumowuje dr Strullu-Derrien.

Wyniki badań zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie naukowym Nature Communications .