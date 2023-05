Betelgeza będzie następna w kolejce?

Astronomowie informują, że Betelgeza, czerwony nadolbrzym, znajdujący się w gwiazdozbiorze Oriona, w ciągu ostatnich tygodni stała się jaśniejsza o aż 50 proc. Według niektórych może to zwiastować wybuch supernowej w najbliższym czasie (oczywiście w kosmicznej skali czasu). Jak mówi astrofizyk Jared Goldberg z Flatiron Institute w Nowym Jorku: - Wiemy, że Betelgeza wkrótce eksploduje, ale 'wkrótce' nastąpi w ciągu najbliższych 10 000 do 100 000 lat. Nie zamierzam zakładać się o to, że Betelgeza eksploduje... właśnie teraz.

Jednakże już w przeszłości odnotowywano wzrosty i spadki jasności tej gwiazdy. Nadolbrzym oddalony jest od nas o "zaledwie" 650 lat świetlnych i według amatorów astronomii, w trakcie wybuchu gwiazdy, będziemy mieć miejsce "w pierwszym rzędzie". Jak twierdzą naukowcy, jej eksplozja będzie spektakularna - jej jasność może wzrosnąć nawet o 100 000 razy. Wówczas będzie widoczna nawet w ciągu dnia, a w nocy może być jaśniejsza nawet od Księżyca w pełni.