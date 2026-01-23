Spis treści: Czy Mauna Kea to najwyższa góra na świecie? Mauna Kea to idealne miejsce dla obserwatorów gwiazd

Czy Mauna Kea to najwyższa góra na świecie?

Położony w Himalajach Wysokich Mount Everest, z uwagi na miano najwyższej góry na świecie, jest niezwykle atrakcyjnym celem wypraw dla alpinistów z całego świata. Czomolungma wznosi się na wysokość aż 8848 m n. p. m. Co jednak ciekawe, zmieniając sposób pomiaru, okazuje się, że istnieje wyższa góra. Mowa o Mauna Kea - wulkanie położonym na Hawajach, którego wysokość wynosi 4205 m n. p. m.

Większość wspomnianego wulkanu znajduje się jednak pod wodą. Oznacza to, że mierząc wysokość Mauna Kea od znajdującego się na dnie oceanu podnóża góry do jej szczytu, uzyskujemy imponujące 10203 m! Właśnie dlatego możemy spotkać się z informacją, że to najwyższy szczyt na świecie.

Jak już zostało wspomniane - Mauna Kea to wulkan, a konkretniej wulkan drzemiący.

Jego ostatnia erupcja miała miejsce około 4500 lat temu. Aktualnie obiekt nie wykazuje intensywnej aktywności, poza sporadycznymi wyziewami o minimalnym natężeniu.

Mauna Kea to idealne miejsce dla obserwatorów gwiazd

Z uwagi na rewelacyjną przejrzystość powietrza oraz niewielkie zanieczyszczenie świetlne, Mauna Kea stanowi miejsce idealne dla obserwatoriów astronomicznych. Na szczycie góry oraz w jej bliskich rejonach usytuowanych zostało 13 teleskopów służących do obserwacji wszechświata. W tego rodzaju ośrodkach prowadzone są liczne badania, na przykład nad kosmicznym promieniowaniem podczerwonym. Warto wspomnieć, że obiekty te znajdują się w obrębie Rezerwatu Naukowego Mauna Kea.

Na wysokości około 2800 m n. p. m. znajduje się centrum turystyczne, skąd organizowane są wycieczki na szczyt góry. W ich trakcie, turyści mogą podziwiać cudowną, astronomiczną panoramę nieba, której widok z pewnością zachwyci niejednego miłośnika natury. Na szczyt wulkanu Mauna Kea możemy dotrzeć pieszo lub wjechać autem, jednak w tym drugim przypadku konieczne okazuje się skorzystanie ze specjalnego pojazdu z napędem 4x4.

Jeśli zaś stawiamy na wędrówkę o własnych nogach, to wtedy lepiej sprawdzić warunki pogodowe. Może się zdarzyć, że trafimy na intensywny deszcz i wiatr, które skutecznie uniemożliwią dotarcie na sam szczyt.

