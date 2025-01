Od tego czasu stał się niezwykle popularnym celem wspinaczkowym, przyciągającym rzesze entuzjastów gór z całego świata - podaje się, że od czasu pierwszego wejścia, do grudnia 2024 r., na szczycie Mount Everestu stanęło ok. 7,1 tys. osób. Teraz władze Nepalu ogłosiły podwyżkę opłat za pozwolenia na wejście na Mount Everest.

Osoby pragnące wybrać się na Mount Everest będą musiały w tym roku zapłacić więcej - koszt pozwolenia wzrośnie o 36 proc. w stosunku do dotychczas obowiązującej opłaty. To pierwsza taka podwyżka od dekady. Oznacza to, że w szczycie sezonu śmiałkowie zapłacą 15 tys. dolarów za samo pozwolenie. Do tego dochodzą zróżnicowane koszty wyprawy.