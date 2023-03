To bardzo rzadko spotykana sytuacja, kiedy statek znajdujący się w tzw. suchym doku nagle gwałtownie się przechyla aż o 45 stopni. Do takiego incydentu doszło we wtorek rano w stoczni w Edynburgu.

Statek badawczy NHS Lothian trafił tam w 2020 roku podczas pandemii koronawirusa. Wszystko wskazuje na to, że został źle zamocowany w doku i przechylił go silny wiatr. W wyniku tego 25 osób zostało rannych, a 15 trafiło do szpitali.