Blue Monday 2023. Dlaczego to najgorszy dzień w roku?

O co chodzi z Blue Monday i kiedy jest ten poniedziałek?

Termin Blue Monday powstał na początku XXI wieku. Stworzył go dla Sky Travel brytyjski psycholog dr Cliff Arnall w celu promocji zimowej oferty biura podróży. Miało to być określenie dla najbardziej depresyjnego dnia w roku, a także zachęcanie do wykupowania wakacji właśnie w tym okresie. Arnall wziął pod uwagę takie czynniki jak pogoda, długi, wynagrodzenie, niespełnienie noworocznych postanowień, niski poziom motywacji, a także czas, który minął od Bożego Narodzenia.

Niebieski Poniedziałek został wymyślony przede wszystkim ze względu na złą reputację pierwszego dnia tygodnia i uznawanie go za najtrudniejszy z pozostałych siedmiu. Dodatkowo wpływ na określenie Blue Monday najbardziej depresyjnym dniem w roku miał fakt, że pierwszy miesiąc roku — styczeń — również uważa się za najbardziej przygnębiający ze wszystkich dwunastu. Z tego względu dr Arnall uznał, że najbardziej depresyjnym dniem w całym roku jest trzeci poniedziałek stycznia. W 2023 roku Blue Monday wypada więc 16 stycznia.

Dlaczego Blue Monday to najgorszy dzień w roku?

Wpływ na depresyjność trzeciego poniedziałku stycznia ma także czas, jaki upłynął do okresu świątecznego. W Stanach Zjednoczonych jest on mocno rozbudowany, gdyż zaczyna się już od Święta Dziękczynienia (czwarty czwartek listopada) i trwa aż do Bożego Narodzenia. Jest on również niezwykle intensywny, co następnie przekłada się na spadek formy i nastroju po tym okresie.

W Polsce, mimo braku celebrowania Święta Dziękczynienia, okres świąteczny też jest stosunkowo długi. W sklepach wystawy z prezentami i ozdobami pojawiają się już na początku listopada, a czas ten kończy się bożym narodzeniem. Kryzys po tak długim, intensywnym i radosnym okresie może więc mieć odbicie w Blue Monday.

