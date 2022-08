Jak zmniejszyć zużycie prądu?

Rachunki za prąd cały czas rosną, co w połączeniu z wysokimi cenami gazu, czynszu i artykułów spożywczych, nie wróży dobrze przed nadchodzącym okresem jesienno-zimowym. Warto więc zastanowić się nad sposobami oszczędzania prądu. Okazuje się, że czasami wystarczy niewielka zmiana nawyków lub inwestycja w energooszczędne sprzęty, by zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w domu lub mieszkaniu.

Nie każdy dopuszcza do świadomości fakt, że codziennie niepotrzebnie zużywamy masę energii elektrycznej. Włączone światło w pomieszczeniach, w których nie przebywamy, ładowarki pozostawione w gniazdkach, telewizor i inne urządzenia RTV przełączone na tryb stand-by - to wszystko sprawia, że w ciągu roku nasze rachunki za prąd są o kilkaset złotych wyższe.

Jednym z najprostszych i najefektywniejszych kroków w drodze do oszczędności energetycznej jest wymiana żarówek tradycyjnych na energooszczędne żarówki LED. Jeszcze do niedawna żarówki LED wykorzystywano tylko i wyłącznie jako dodatkowe źródło światła, pełniące w głównej mierze funkcję dekoracyjną. Dziś popularność tego rodzaju rozwiązań oświetleniowych wzrosła do tego stopnia, że stosuje się je jako główne źródło światła w domu i mieszkaniu.

Co to jest żarówka LED?

Zanim odpowiedź na pytanie, dlaczego żarówki LED stały się tak popularne i co wpływa na ich energooszczędność, należy doprecyzować, czym tak naprawdę są żarówki LED.

W prawidłowym rozwinięciu z języka angielskiego LED oznacza Lighting Emitting Diode. W tłumaczeniu na język polski jest to nazwa dla diody elektroluminescencyjnej emitującej światło. Jest ona zbudowana z dwuwarstwowych półprzewodników, w których po dostarczeniu energii elektrycznej elektrony przechodzą z jednej warstwy na drugą.

Prąd, który dociera do diod, jest do nich dostosowany przez układ zasilający znajdujący się w trzonie. Dzięki niemu żarówki LED nie pobierają dużo prądu, zapewniając przy tym oświetlenie wysokiej jakości. Co więcej, żarówki LED nie nagrzewają się, czego nie można powiedzieć o tradycyjnych żarówkach, które oddają większość energii pod postacią ciepła.

Czy żarówki LED oszczędzają prąd?

Nie ma wątpliwości, że odpowiedź na pytanie, czy żarówki LED są oszczędne, brzmi zdecydowanie tak. Tego typu światło przynosi realne korzyści w postaci niższego poboru prądu, a tym samym - mniejszych rachunków za energię elektryczną.

Oświetlenie LED zużywa nawet do 90% energii mniej w porównaniu z żarówkami klasycznymi i halogenowymi. Żarówka LED o mocy 8 W może zapewnić taką samą intensywność oświetleniową, jak tradycyjna żarówka żarowa o mocy 60 W. Jeśli na potrzeby naszych obliczeń przyjmiemy, że każda z żarówek będzie pracowała przez cały rok przez pięć godzin na dobę, w skali roku możemy zaoszczędzić nawet około 75 zł.

Wprawdzie żarówka LED kosztuje więcej niż pozostałe typy żarówek, ale też wykazuje się o wiele dłuższą żywotnością. Żarówki wykorzystujące tę technologię działają od 15 do nawet 50 tys. godzin. Z kolei tradycyjna żarówka świeci w przedziale od 700 do 2 tys. godzin.

Jakie żarówki LED wybrać do kuchni, łazienki, pokoju?

Wartością, na którą należy zwracać uwagę podczas zakupu żarówek LED o konkretnej mocy są lumeny. To parametr, który wskazuje, ile światła emituje dana żarówka.

Głównym źródłem światła w pokojach mieszkalnych są zazwyczaj lampy wiszące - ich moc powinna wynosić 800-1100 lm. Światła boczne (np. kinkiety w salonie lub na korytarzu) powinny być słabsze - w granicach 200-250 lm.

W łazience odpowiednie będą żarówki LED o mocy zbliżonej od 300 do 500 lm. Z kolei w kuchni potrzebne będzie przynajmniej jedno źródło światła o mocy 500-800 lm. Kilka żarówek LED o różnej mocy można zastosować w pokoju dziecięcym - górne dość mocne (400 lm lub więcej), do lampki przy biurku (300 lm), lampki nocnej (100 lm).

Istotna jest nie tylko moc, ale i barwa światła. Do naturalnego światła najbardziej zbliżone są barwy neutralne oscylujące około 4000 Kelwinów. Światło w tej barwie to kompromis między ciepłym światłem, a niebieskim i zimnym oświetleniem. Można wykorzystać je w gabinecie, łazience lub kuchni. Neutralne światło często wykorzystywane jest też do oświetlenia elewacji lub ogrodu.

