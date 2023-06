Kim Dzon Un zakazuje samobójstw. Kurczy się populacja?

Mówiąc jednak całkowicie poważnie, dyktator ma ogromny problem z coraz większym społecznym niezadowoleniem z jakości życia w Korei Północnej. Pomimo faktu, że w kraju panuje totalne zacofanie, wielu ma dostęp do informacji ze świata i zdaje sobie sprawę z tego, że żyją w utopijnym ustroju bez perspektyw na przyszłość dla siebie, swoich rodzin i kolejnych pokoleń.

To prowadzić może tylko do targnięcia się na swoje życie. Azjatyckie media podały, że oprócz wzrostu ilości samobójstw, w kraju Kima wciąż rozprzestrzeniają się różne warianty koronawirusa i panuje głód. Służby nie są w stanie sobie poradzić z tym faktem i nic nie wskazuje na to, by to wkrótce się zmieniło na lepsze.

Setki tysięcy ofiar koronawirusa i wielkiego głodu

Z nieoficjalnych wieści wynika też, że w ostatnich dwóch latach w wyniku chorób i głodu w kraju mogło ponieść śmierć setki tysięcy ludzi. To właśnie ten fakt mógł wpłynąć na decyzję wielkiego wodza odnośnie ratowania ludności, zanim nie będzie miał kim rządzić i kto będzie pracował na jego luksusową jakość życia.

Media, pomimo podjęcia poważnego tematu jakim są samobójstwa, drwią z pomysłu Kim Dzong Una, kwitując to słowami: "Opuszczenie socjalistycznego raju stało się jeszcze trudniejsze". Coś w tym stwierdzeniu jest. Po prostu Kim chce zafundować swoim obywatelom nic innego jak jeszcze większe piekło za życia i brak możliwości jakiejkolwiek ucieczki, jakby już w tym piekle od dawna nie tkwili, a nawet nie próbowali się urządzać z lufą pistoletu przyłożoną do skroni.