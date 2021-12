Ojciec z córką przekształcili wagon z 1973 r. w lokal Airbnb

Jim Dotzenrod to 65-letni przedsiębiorca mieszkający w stanie Iowa. Wraz z córką od wielu lat prowadzi m.in. restaurację o nazwie Dotzy's Restaurant and Saloon. Pomysł by zainwestować w wynajem prywatnych kwater pojawił się jednak stosunkowo niedawno, bo w 2016 roku. Iskrą, która rozpaliła w mężczyźnie zainteresowanie tematem, była leżąca nieopodal miejsca jego zamieszkania składnica kolejowa. Uwagę Jima przyciągnęły przede wszystkim wagony typu brankard - przystosowane do przewozu personelu kolejowego w pociągu towarowym. W głowie 65-letniego biznesmana dosyć szybko zrodziła się wizja przeistoczenia jednego z nich w lokal do wynajęcia.

Niestety samo zdobycie wspomnianego wagonu okazało się nieprostym zadaniem. Jim znalazł odpowiednią konstrukcję niemal 50 kilometrów dalej. Był to należący do linii Canadian Pacific Railway model SOO 124 z 1973 roku. Po jego zakupie w kwocie 8000 dolarów, przyszedł czas na jego transport (wagon ważył 23586 kilogramy) oraz przystąpienie do mozolnej renowacji.

Zdjęcie Danielle Dotzenrod - materiały promocyjne Airbnb / materiał zewnętrzny

Proces rozpoczął się od niemal całkowitego rozebrania wagonu. Jim Dotzenrod wspomina, że musiał wyciągnąć z niego niemal wszystko, a każdy element wymagał gwałtownego przemycia, by pozbyć się wszechobecnego zapachu oleju. We wszystkim towarzyszyła mu ukochana córka Danielle, która służyła zarówno pomocną dłonią, jak i przyczyniła się do wizji wykończenia wnętrza wagonu.

Mężczyzna wykorzystał swoje umiejętności stolarskie, aby zastąpić metalowe okucia wagonu drewnianymi obiciami. Własnoręcznie wykonał schody, a także samodzielnie zbudował szafki i łóżko. Stworzył także zewnętrzną dobudówkę, która pełni funkcję tarasu. Co ciekawe Jim i Danielle chcąc zachować oryginalny urok miejsca, postanowili zachować oryginalne krzesła konduktorskie i poręcze.

Zdjęcie Danielle Dotzenrod - materiały promocyjne Airbnb / materiał zewnętrzny

Ostatecznie oryginalne lokum ma do zaoferowania dwa miejsca do spania - w tym łóżko typu queen-size i jedno mniejsze, piętrowe. W przemienionym wagonie znalazła się łazienka, w pełni wyposażona kuchnia, a nawet zastawa barowa do koktajli. Obiekt zapewnia również klimatyzację, bezprzewodowy dostęp do internetu oraz telewizor. W przetrwaniu zimniejszych nocy pomaga niewielki kominek elektryczny. Ze wspomnianego wyżej tarasu można podziwiać ogromne pastwisko Dotzenroda, gdzie na klientów czekają m.in. atrakcje związane z nauką jazdy konnej.

Miejsce już teraz cieszy się sporym zainteresowaniem. Spora część osób rezerwujących nocleg w niecodziennym wagonie pochodzi z okolicznych miast. Są to najczęściej rodziny, które postanowiły uciec na jakiś czas od gwaru i korków wielkiej aglomeracji.

Jak widać, niekiedy do sukcesu wystarczy tylko dobry pomysł i trochę włożonej pracy.





Zdjęcie Danielle Dotzenrod - materiały promocyjne Airbnb / materiał zewnętrzny