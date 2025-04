Ponowne uruchomienie telefonu sprawia, że znajduje się on w stanie "Before First Unlock" ("przed pierwszym odblokowaniem"). Dane są wtedy lepiej chronione, ewentualne biometryczne uwierzytelnienie nie zostało jeszcze przeprowadzone, a do aplikacji nikt się nie zalogował. Sygnalizują to choćby smartfony Google Pixel, które po uruchomieniu na dole ekranu wyświetlają informację, że należy odblokować urządzenie, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i danych. Dopiero w stanie "After First Unlock" (AFU), czyli już po pierwszym odblokowaniu, dane są łatwiej dostępne.