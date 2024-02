Spis treści: 01 Android 15 już jest. Co nowego?

02 Kiedy Android 15 trafi na pierwsze telefony?

Android 15 już jest. Co nowego?

Póki co Google wypuścił jedynie pierwszą wersję deweloperską systemu Android 15. Dostępna jest tylko dla użytkowników urządzeń Pixel: Pixel 6,7,8 oraz Pixel FOLD i Pixel Tablet. Wersja deweloperska systemu pozwala na współpracę z programistami w celu usprawnienia zarówno samego Androida, jak i aplikacji tworzonych już pod nowy system.

Na podstawie wypuszczonej wersji Andriod 15, a także zmian wprowadzonych w Android 14 QPR2 Beta 2 możemy stwierdzić, jakie nowości czekają nas w związku z premierą stabilnej wersji oprogramowania.

Użytkownicy Android 15 będą mogli czuć się bezpieczniej. Nowa wersja interfejsu Privacy Sandbox ma na celu ograniczanie przesyłania danych przez użytkowników podczas korzystania z internetu i aplikacji mobilnych. Mocno ograniczy także wykorzystanie plików cookie. W wersji Android 14 QPR2 odnaleziono serwis o nazwie “Contect Protection", który ma na celu ochronę użytkowników przed instalowaniem złośliwego oprogramowania wspierającego działania phishingowe. Nie wiadomo jednak czy będzie rozwijany w nowej wersji systemu. Bezpieczeństwo może ulec poprawie również dzięki przestrzeni prywatnej, która była dostępna w wersji Android 14 QPR2 Beta i będzie rozwijana w nowej wersji systemu.

Poszerzone zostaną możliwości śledzenia stanu baterii. Informacje o stanie baterii w Androidzie 15 będą znacznie łatwiej dostępne i precyzyjniejsze. Pozwolą użytkownikom sprawdzić kondycję akumulatora, jego żywotność, a także statystyki zużycia. Wszystko to pozwoli lepiej określić konieczność wymiany baterii na nową.

W wersji Android 14 QPR2 beta 2 odnaleziono również nowe opcje archiwizacji aplikacji. Pozwolą one użytkownikom zarchiwizować rzadko używane aplikacje, aby zwolnić pamięć telefonu, ale bez konieczności ich odinstalowania. Czy wejdą one do nowej wersji systemu Android 15? O tym przekonamy się w późniejszym czasie.

Z nowości dostępnych w Android 15 powinni być także zadowoleni miłośnicy mobilnej fotografii. Użytkownicy będą mieli większą możliwość kontroli aparatu i zmian algorytmów obrazu. Co to oznacza? Nowy system pozwoli użytkownikom kontrolować natężenie flesza, a także da lepszy podgląd obrazu w słabych warunkach oświetleniowych.

Wśród mniej znaczących, ale ważnych zmian znajduje się polepszenie haptyki klawiatury czy ulepszenie obsługi wirtualnych urządzeń MIDI. Wprowadzone zostaną również interfejsy API Androod Dynamic Performance Framework, dzięki którym zoptymalizowana zostanie wydajność systemu i jego energooszczędność.

Kiedy Android 15 trafi na pierwsze telefony?

Choć pierwsza wersja deweloperska Android 15 jest już dostępna, to jednak trudno określić datę premiery stabilnej wersji oprogramowania. Wiemy na pewno, że w marcu zaplanowano udostępnienie drugiej wersji deweloperskiej. Z kolei w kolejnych miesiącach mają być wypuszczone cztery wersje beta nowego systemu. Ich liczba może jednak wzrosnąć.

System Andriod 14 miał swoją premierę w październiku. Czy to oznacza, że najwcześniej na jesień 2024 roku będziemy mieć możliwość zaktualizowania swojego Androida? Nie wiadomo. Przybliżona data premiery może zostać podana na konferencji, którą być może Google zorganizuje w sierpniu.

