Litografie warte małą fortunę

Zgodnie z tym, co udało się ustalić na temat zgromadzonych w garażu dzieł słynnego malarza, zostały one zakupione w latach 70. na wyprzedaży prowadzonej przez jedną z zamykających się galerii sztuki. Mężczyzna wspomina, że kupił je z zamiarem ich oprawienia i powieszenia w domu, jednak ostatecznie nigdy się za to nie zabrał.

Wówczas nabywca dał za nie ok. 500 funtów (dziś to ok. 2,5 tys. zł), podaje Daily Mail. Teraz ich wartość znacząco wzrosła.

Dziesięć litografii stworzonych i podpisanych przez hiszpańskiego surrealistę może teraz przynieść ich właścicielowi nawet 5 tys. funtów (ok. 25 tys. zł). Oczekuje się bowiem, że każdy z obrazów zostanie sprzedany za ok. 300-500 funtów. Dzieła trafią na aukcję 30 września, zostaną wystawione w księgarni Hansons Richmond w Londynie.