Budynek studia filmowego liczyć będzie łącznie dziewięć kondygnacji, w tym siedem naziemnych i dwie podziemne. Zlokalizowane zostanie w południowej części działki ECFC na Jordankach, w pobliżu Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu".

Za projekt studia odpowiedzialni są architekci z austriackiego studia Baumschlager Eberle Lustenau, do budowy zgłosiło się siedem firm: ALSTAL Grupa Budowlana, Budimex S.A, ERBUD S.A., Korporacja Budowlana DORACO Sp. z o.o., MIRBUD S.A., STRABAG Sp. z o.o., Warbud S.A wraz z UNIBEP S.A. jako konsorcjum. ― Wymowny projekt na imprezę na światowym poziomie. Dajcie nam "wyjątkowy, nowoczesny budynek" - takie było założenie nowego centrum filmowego w Toruniu, które ma zapewnić rozświetloną scenę corocznego festiwalu i tętniące życiem przez cały rok miejsce wymiany kulturalnej o światowym zasięgu ― opisuje na swojej stronie Baumschlager Eberle Lustenau. No i zrobili ― projekt jest nowoczesny, wyróżniający się, taki, który może zostać wizytówką Torunia.

Zdjęcie Europejskie Centrum Filmowe Camerimage będzie miejscem imprez, wystaw i codziennych spotkań / Baumschlager Eberle Lustenau/Europejskie Centrum Filmowe Camerimage / materiały prasowe

Codzienna zielona przestrzeń dla mieszkańców raz w roku zamieni się w miejsce spotkań filmowców z całego świata. Do głównego wejścia na parterze z placu prowadzić będą szerokie schody. Zwieńczeniem przestrzeni publicznej w tej części kompleksu jest taras z widokiem na starówkę i Wisłę, który będzie kluczowym miejscem przyjmowania gości.

Na straży festiwalu stoi potężna rzeźba "Złotej Żaby", najwyższej nagrody przyznawanej na Festiwalu Filmowym Camerimage.

Bryłę budynku tworzy sześć głazów lub kryształów rozsianych po parku, dzięki czemu wpisuje się w rozproszony układ zabudowy.

Centrum filmowe na światowym poziomie

Łączna powierzchnia budynku będzie wynosiła ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych, a użytkowa 2,5 tysiąca. Budynek studia filmowego będzie miał 54 metry długości i 21 metrów szerokości licząc na poziomie parteru. W swoim najwyższym punkcie wzniesie się na 25 metrów ponad powierzchnię gruntu, w najniższym - 16 metrów.

Zdjęcie Obiekt swoim wyglądem przypominać ma skały lub kryształy rozsiane po parku / Baumschlager Eberle Lustenau/Europejskie Centrum Filmowe Camerimage / materiały prasowe

Sercem obiektu będzie hala zdjęciowa o powierzchni 500 metrów kwadratowych i wysokości 15 metrów. Ale co najbardziej niezwykłe, to technologia, która będzie tu zainstalowana.

W budynku znajdzie się hala nagraniowa wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania techniczne pozwalające na realizację produkcji w tzw. systemie rzeczywistości mieszanej, czyli ekranów LED pozwalających stworzyć wirtualną scenografię i naśladujących naturalne oświetlenie podczas kręcenia zdjęć filmowych. System składać się będzie z ekranu głównego, symulującego scenografię i ekranów bocznych i sufitowego, pełniących funkcję oświetlenia kręconej sceny. informuje Europejskie Centrum Filmowe Camerimage

Zdjęcie Hala nagrań będzie naszpikowana nowoczesną technologią / Baumschlager Eberle Lustenau/Europejskie Centrum Filmowe Camerimage / materiały prasowe

W obiekcie, oprócz pełnego zaplecza dla hali nagraniowej (reżyserki, garderób) będą pomieszczenia postprodukcji filmowej w tym dedykowane montażowi filmowemu, realizacji efektów specjalnych oraz korekcji barwnej.

Nie zabraknie tu również innych udogodnień jak przestrzeń na apartamenty na najwyższej kondygnacji dla członków ekip korzystających ze studia czy niewielka restauracja na kondygnacji dolnej.

Zdjęcie Na najwyższej kondygnacji znajdą się apartamenty dla członków ekip filmowych / Baumschlager Eberle Lustenau/Europejskie Centrum Filmowe Camerimage / materiały prasowe

Zdjęcie Wizualizacja apartamentu dla członków ekip filmowych / Baumschlager Eberle Lustenau/Europejskie Centrum Filmowe Camerimage / materiały prasowe

Zdjęcie Znajdzie się tu również niewielka przestrzeń pod gastronomię / Baumschlager Eberle Lustenau/Europejskie Centrum Filmowe Camerimage / materiały prasowe

Zdjęcie Kameralna przestrzeń z miejscem na restaurację / Baumschlager Eberle Lustenau/Europejskie Centrum Filmowe Camerimage / materiały prasowe

Elewacja, obok której nie przejdziesz obojętnie

Architektura budynku wykorzystywać będzie szkło, a właściwie połączenie szkła i metalu (pomalowanego na różne kolory), które z jednej strony otworzą wnętrze na otaczającą zieloną przestrzeń, z drugiej zaś stworzą intymne wnętrza, a dodatkowo będą tworzyły bogato skontrastowany płaszcz wokół budynków.

Oryginalnym rozwiązaniem, które zostanie zastosowane, będzie siatka LED o powierzchni 120 metrów kwadratowych o nieregularnym kształcie umieszczona na elewacji.

Zdjęcie Obok takiej elewacji nie sposób przejść obojętnie / Baumschlager Eberle Lustenau/Europejskie Centrum Filmowe Camerimage / materiały prasowe

Według informacji Centrum, budynek studia ma zostać ukończony na przełomie 2023 i 2024 roku. Cała inwestycja ma być oddana do użytku przed końcem 2025 roku. Prace budowlane mają rozpocząć się w drugiej połowie roku i potrwają co najmniej 12 miesięcy. Orientacyjna wartość netto inwestycji to 85 milionów złotych.

Centrum będzie gospodarzem międzynarodowego festiwalu

Raz w roku Centrum będzie gościło jeden z największych na świecie festiwali filmowych Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage poświęconych sztuce operatorów filmowych. Toruń był gospodarzem w latach 1993-1999, następnie festiwal przeniesiono do Łodzi (2000-2009) i Bydgoszczy (2010-0218). Od 2019 roku impreza ponownie odbywa się w mieście Kopernika. Głównymi nagrodami w konkursie głównym (filmów fabularnych) są Złota, Srebrna i Brązowa Żaba.