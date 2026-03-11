Caravaggio. Wybitny malarz i jego cenne dzieła

Michelangelo Merisi da Caravaggio to włoski malarz, który zmienił oblicze europejskiego malarstwa na przełomie XVI i XVII wieku. Wprowadził dramatyczne kontrasty światła i cienia, wyznaczając wzór dla malarzy epoki baroku. Mistrz został "ponownie odkryty" w XX wieku - i dziś Caravaggia uznaje się za jednego z najwybitniejszy malarzy, wielkiego artystę baroku. Dzieła Caravaggia należą obecnie do jednych z najbardziej cenionych na rynku sztuki.

Obrazem mistrza uznawanym za najdroższy w historii jest "Judyta odcinająca głowę Holofernesowi", wartość dzieła szacuje się na 170 mln dolarów. Teraz doszło do sprzedaży innego rzadkiego obrazu - Portret Maffea Barberiniego również znajduje się na liście najwyżej wycenionych prac Caravaggia. To jedna z największych inwestycji Włoch w pojedyncze dzieło sztuki.

Portret Maffea Barberiniego za 30 mln euro. Inwestycja Włoch

Dziś twórczość Caravaggia jest przedmiotem intensywnych badań naukowych, choć liczba dzieł, które zatwierdzono jako te spod pędzla mistrza, wciąż jest zaskakująco niewielka. To sprawia, że każde kolejne potwierdzone odkrycie staje się natychmiast sensacją i błyskawicznie zyskuje na wartości. Każdy obraz Caravaggia to trochę jak znalezienie ukrytego skarbu - połączenie historii, emocji i wysokiej ceny.

Włoskie Ministerstwo Kultury ogłosiło teraz przełomowy zakup jednego z dzieł malarza - nabyło Portret Maffea Barberiniego, podaje Reuters. Rzadki obraz został zakupiony za 30 mln euro (ok. 35 mln dolarów). Obraz rozsławił krytyk sztuki Roberto Longhi w artykule z 1963 roku The True Maffeo Barberini of Caravaggio. Podkreślił wówczas przełomowe podejście Caravaggia do portretowania i wyjątkowe znaczenie dzieła. Portret Maffea Barberiniego przedstawia przyszłego papieża Urbana VIII. Mężczyzna w wieku około 30 lat przedstawiony jest w stroju duchownego Kamery Apostolskiej, w kluczowym momencie pięcia się po stopniach kariery.

Dzieła Caravaggia w rzymskim Palazzo Barberini

Minister kultury Włoch Alessandro Giuli również zaznaczył wyjątkowe znaczenie tego obrazu i jego rolę w "ponownym odkryciu" twórczości Caravaggia w czasach nowożytnych. Dzieło znajdowało się wcześniej w prywatnej kolekcji we Florencji. Po raz pierwszy zaprezentowano je publicznie w 2024 r. Włochy nabyły obraz po ponad rocznych negocjacjach z dotychczasowym właścicielem obrazu.

Teraz Portret Maffea Barberiniego trafi do stałej ekspozycji w Palazzo Barberini, XVII-wiecznym pałacu w Rzymie, gdzie mieści się Galleria Nazionale d'Arte Antica. Zakupiony obraz zostanie tam zaprezentowany obok innych prac Caravaggia - w jednej z najważniejszych kolekcji jego twórczości na świecie. Włochy opisały nowy zakup jako "część szerszych działań mających na celu wzmocnienie publicznego dziedzictwa kulturowego kraju i zapobiegnięcie wchłonięciu głównych dzieł sztuki do prywatnych kolekcji".

Caravaggio: Na tropie arcydzieła materiały prasowe