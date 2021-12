Bezzałogowe pojazdy firmy Saildrone już od pewnego czasu są wykorzystywane do zbierania danych z mórz i oceanów. Wśród ich dokonań warto wymienić chociażby mapowanie dna morskiego, czy niedawne nagrania pochodzące z wnętrza potężnego huraganu. Tym razem jednak - jak donosi amerykańska telewizja CNN, pojazdy wyruszą w region prądu zatokowego.

Prąd Zatokowy to jeden wielki system połączonych ze sobą głębokich prądów oceanicznych, które transportują ogromne ilości ciepłej wody przez Atlantyk. To właśnie one "przenoszą" ciepło z tropików do Europy, zapewniając łagodny klimat na zachodzie kontynentu.

Z uwagi na to, że Golfsztrom (bo również pod tą nazwą występuje) bezpośrednio wpływa na europejską pogodę, jest on istotnym zjawiskiem dla światowych klimatologów. Niestety z uwagi na jego surowy klimat i trudne warunki oceaniczne, które wytwarza - dotychczas jego badania były szalenie utrudnione.

Zdjęcie Saildrone / materiały prasowe

Z pomocą przychodzą wspomniane drony, których długoterminowa obserwacja umożliwiłaby zebranie odpowiednich ilości danych. To z kolei pozwoliłby udoskonalić symulacje pogodowe w celu lepszych i bardziej dokładnych prognoz.

Umiejętność przewidywania warunków meteorologicznych to szalenie istotna kwestia, która nie tylko pomaga ratować życie w przypadku zbliżającej się klęski żywiołowej, ale także wpływa na rozsądne zarządzanie energią, co potencjalnie oszczędza zarówno pieniądze, jak i nasze zasoby.

Misja Gulf Stream ma także odpowiedzieć na pytania dotyczące procesu pochłaniania dwutlenku węgla przez oceany.