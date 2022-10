Podczas 33. lotu helikoptera Ingenuity miało miejsce coś dziwnego. Na materiale filmowym został zaobserwowany tajemniczy mały kawałek "ciała obcego", inaczej Foreign Object Debris (FOD). Nagranie pochodzi z kamery nawigacyjnej Navcam, która skierowana jest prostopadle względem powierzchni marsjańskiej ziemi.

Szczątki przyczepiły się do jednej z nóg helikoptera. Widoczne są one od początku nagrania do mniej więcej połowy filmu, kiedy FOD oderwał się i zaczął spadać na powierzchnię Marsa. Wszystkie dane telemetryczne z lotu nie wskazują na uszkodzenie pojazdu. Co ciekawe, na nagraniach z poprzedniego lodu FOD nie był widoczny. Helikopter Ingenuity odbył już swój 33. lot na Marsie. Wzbił się na wysokość 10 metrów, co zajęło mu, prawię minutę. Maszyna osiągnęła prędkość 4,75 m/s i pokonała dystans ponad 111 metrów.

Czym były tajemnicze FOD na Marsie?

Inżynierowie Ingenuity i Perseverance Mars 2020 pracują obecnie nad ustaleniem źródła szczątków. Jednakże internauci mają już swoje zdanie na ten temat, jedni wskazują na fragment folii pochodzący jeszcze z lądowania helikoptera na Marsie, inni na plastikową torbę, czy butelkę lub nawet na... papier toaletowy.

FOD są to wszelkie przedmioty znalezione w nieodpowiednim miejscu, które w wyniku przebywania w danym miejscu mogą uszkodzić sprzęt. FOD-em mogą być wszelkiego rodzaju materiały pochodzenia sztucznego lub naturalnego, a także piasek, kamienie, czy nawet zwierzęta.

Wcześniej zespół łazika Perseverance odnalazł na Czerwonej Planecie najprawdopodobniej kawałek koca termicznego, który pochodził z rakiety, która opuszczała łazik na powierzchnię Marsa. Sprzęt dostrzegł także pozostałości spadochronu. Helikopter Ingenuity od początku swojej misji pokonał już prawie 7 400 metrów. Został on zaprojektowany do lotów trwających do 90 sekund. Jest w stanie latać samodzielnie, z minimalną "ingerencją" człowieka. Polecenia są wysyłane do statku z Ziemi z odpowiednim wyprzedzeniem. Ingenuity przeszedł do historii dzięki pierwszemu napędzanemu i kontrolowanemu lotowi na obcej planecie.