Maszyna ma mnóstwo sukcesów i dostarczyła nam ogrom cennych informacji o Marsie. Curiosity pobrał liczne próbki i przesłał na ziemię ponad milion nieobrobionych zdjęć. Pojazd odkrył bardzo rzetelne dowody na to, że na powierzchni Czerwonej Planety niegdyś występowała woda. Warto dodać, że niektóre jego znaleziska były nawet dziwne. Obecnie maszyna znajduje się u podnóży góry Aeolis Mons (wcześniej zwaną Mount Sharp), jednej z największych w całym Układzie Słonecznym. Poniżej możecie zobaczyć całą trasę, którą dotychczas pokonał łazik należący do agencji NASA.

Zdjęcie Dystans pokonany przez łazik Curiosity na Marsie / NASA / materiał zewnętrzny

NASA ma nowy łazik marsjański

Curiosity pomimo wielu lat spędzonych na Marsie, nadal sprawuje się dobrze i przetrwał trudne warunki pogodowe, czego nie udało się jego poprzednikowi - łazikowi Opportunity, który oficjalnie zakończył misję w 2019 r. gdy stracono z nim kontakt. Warto dodać, że powierzchnię Czerwonej Planety od ponad dwóch lat przemierza kolejny pojazd. Jest nim łazik Perseverance, który jest znacznie nowocześniejszy. Może on szybciej pokonywać drogę i ma na pokładzie nowsze instrumenty. Poza tym NASA wiąże z nim także inne plany. Tymi jest udział w misji pozyskania próbek z Marsa, które następnie trafią do szczegółowych badań na Ziemię. Jest to wspólne przedsięwzięcie, które amerykańska agencja chce zrealizować we współpracy z ESA.