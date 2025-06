Pomysł nie wziął się znikąd. To puszczenie oka w stronę popkultury i znanego w krajach anglojęzycznych powiedzenia: "Słyszysz najmniejsze skrzypce świata grające tylko dla ciebie?" (ang. "Can you hear the world's smallest violin playing just for you?"), którym zwykle kwituje się cudze użalanie się nad sobą. Popularność zyskało w latach 70. dzięki serialowi M*A*S*H*, a później przypomniał o nim m.in. SpongeBob Kanciastoporty czy znany zagraniczy serwis ClassicFM.