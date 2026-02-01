W skrócie Na rynku dostępne są tanie odpowiedniki smart gadżetów, które często oferują ograniczone funkcje w porównaniu z droższymi modelami.

Niektóre tanie urządzenia, jak żarówki smart, czajniki czy roboty sprzątające, pozbawione są kluczowych funkcji umożliwiających pełną automatyzację lub zdalne sterowanie. Tanie wersje inteligentnych produktów, takie jak wagi łazienkowe, kłódki na odcisk palca, nawilżacze powietrza czy smartwatche, często dają wątpliwe wyniki lub posiadają uproszczone czujniki.

W przypadku takich gadżetów oszczędność ceny może oznaczać brak funkcjonalności oczekiwanej od urządzeń smart.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Smart gadżety - co to jest i czego możemy od nich oczekiwać?

Czym właściwie są smart gadżety i jaki jest ich cel? Są to urządzenia wyposażone w czujniki i sensory, które umożliwiają zbieranie informacji z otoczenia i przetwarzanie ich w celu ekonomiczniejszego funkcjonowania lub lepszego dopasowania do potrzeb użytkownika. Ponadto gadżety te wyposażone są w moduły Bluetooth czy ANT, które umożliwiają podłączenie ich do smartfonu. Możliwość ta pozwala zdalnie sterować urządzeniem, a także analizować zebrane przez nie dane.

Koncepcja smart home zakłada użycie urządzeń smart, które łączą się ze sobą za pomocą technologii IoT - Internet Rzeczy, co często wymaga podłączenia do domowej sieci Wi-Fi, ale niekoniecznie. Co daje takie rozwiązanie? Urządzenia działające w jednej sieci pozwalają uzyskać pełną automatyzację, lepsze dopasowanie do preferencji użytkownika czy oszczędność energii.

Tanie gadżety smart - co niesie ze sobą oszczędzanie

Rozwiązania smart są nie tylko inteligentne, ale i modne. Z tym drugim wiążą się pułapki rynku. Producenci oferują gadżety smart, które wcale nie są tak inteligentne, jakbyśmy chcieli. Wabią nas przede wszystkim niską ceną, jednak ich smart rozwiązania w codziennym użytkowaniu szybko okazują się po prostu zbędne. Przedstawiamy 10 tanich gadżetów, które tylko udają smart.

Tanie żarówki smart

Inteligentne żarówki z prawdziwego zdarzenia można sterować zdalnie, zmieniając ich natężenie i kolor, łączyć je ze sobą, aby stworzyć odpowiednią atmosferę we wnętrzu sprzyjającą zabawie czy relaksowi. Urządzenia te mogą same włączać się tuż po zachodzie słońca lub w godzinach ustalonych przez użytkownika.

Na rynku znajdziesz tanie żarówki smart, które mają moduł Bluetooth umożliwiający sterowanie za pomocą smartfona, ale pozbawione są mostka i możliwości podłączenia do domowej sieci. Wyklucza to wiele ich inteligentnych funkcji jak wspólne sterowanie oświetleniem w jednym pomieszczeniu czy pełną automatyzację. Zyskujesz zatem gadżet, który możesz włączyć i wyłączyć za pomocą smartfona.

Tani czajnik elektryczny z funkcją smart

Na rynku znajdziesz modele smart czajników z możliwością podłączenia do telefonu. Umożliwia to zdalne sterowanie urządzeniem oraz kontrolę temperatury wody. Warto jednak zerknąć na opis funkcji, które umożliwia to połączenie. Tanie modele mogą być wyposażone w czujnik temperatury, ale pozbawione są termostatu. To pozwala sprawdzić temperaturę wody w czajniku na telefonie i tyle. Samo urządzenie również musisz włączyć ręcznie.

Tanie roboty sprzątające

Roboty sprzątające są popularnym rozwiązaniem w wielu domach. Włączają się automatycznie o danej porze dnia, można je sterować zdalnie, wyposażone są w czujniki i technologię LiDAR, które za pomocą impulsów laserowych tworzą trójwymiarową mapę przestrzeni. W ten sposób omijają przeszkody.

Tanie modele robotów sprzątających często pozbawione są technologii LiDAR. To powoduje, że urządzenia te zupełnie nie radzą sobie w przestrzeni, obijają się o meble, grzęzną na dywanie czy w stosie zabawek.

Inteligentne gniazdka - tanie modele

Jednym z częściej wybieranych smart gadżetów są inteligentne gniazdka. Pozwalają na zdalne sterowanie podłączonymi do nich urządzeniami. Jedną z ważniejszych funkcji jest jednak odczyt zużycia energii. Informacja ta pozwala lepiej zarządzać energią elektryczną w domu i oszczędzać na jej zużyciu.

Tanie modele gniazdek łączą się z telefonem, za pomocą którego możesz przerwać dopływ prądu. Jednak nie mierzą zużytej energii, więc w rzeczywistości nie wiesz, czy odłączenie gniazdka od sieci było w ogóle potrzebne dla lepszego zarządzania energią.

Tanie termostaty smart

Na rynku gadżetów smart znajdziesz prawdziwe centra zarządzania ogrzewaniem w domu. Termostaty nie tylko łączą się z systemem ogrzewania podłogowego, grzejnikami czy klimatyzacją, ale także nawilżaczami powietrza czy oczyszczaczami. Pozwalają zdalnie sterować źródłami ciepła dla oszczędności i większego komfortu.

Wybierając termostat smart, uważaj na tanie modele. Często mają tylko wbudowane czujniki ciepła, które mierzą temperaturę pomieszczenia w jednym miejscu. Lepsze są modele, które korzystają z zewnętrznych czujników, szczególnie gdy zbierają dane z różnych źródeł ciepła.

"Smart" wagi łazienkowe z wątpliwą analizą składu ciała

Osoby dbające o linię i sportowcy mogą dążyć nie tyle do niskiej wagi, ile mniejszej zawartości tkanki tłuszczowej. Jak to zmierzyć? Za pomocą analizatora składu ciała, który wykorzystuje technologię bioelektrycznej impedancji. Skuteczne analizatory składu ciała wyglądają jak wagi łazienkowe z czujnikami pod stopami, ale dodatkowo wyposażone są w rączkę, którą użytkownik musi trzymać podczas analizy. To pozwala na lepsze przesyłanie impulsu elektrycznego przez ciało.

Tanie wagi łazienkowe z analizatorem składu ciała mające jedynie czujniki pod stopami często dają wątpliwe dane, a nawet dalekie od rzeczywistości. W ich przypadku redukcja wagi wiąże się z redukcją tkanki tłuszczowej, co niekoniecznie musi być prawdą.

Inteligentne kłódki na odcisk palca

Zadaniem kłódki jest przede wszystkim zabezpieczenie danego pomieszczenia, szafki czy walizki przed kradzieżą. Same kłódki mogą być na kluczyk, szyfr czy odcisk palca. To ostatnie rozwiązanie zazwyczaj jest najdroższe. Wybierając tanie modele kłódek na odcisk palca, warto sprawdzić ich materiał wykonania i system zamykania. Często ciekawy sposób otwierania wiąże się z niską jakością produktu, co pozwala otworzyć kłódkę bez prawidłowego odczytu linii papilarnych.

"Smart" nawilżacze powietrza bez higrostatu

Inteligentne nawilżacze powietrza to urządzenia, które pozwalają zdalnie sterować jakością powietrza w domu. Za pomocą odczytu danych na telefonie możesz zwiększyć lub zmniejszyć wilgotność powietrza. Tanie modele nawilżaczy smart niestety mogą być pozbawione podstawowego czujnika - higrostatu. To pozwala zdalnie sterować urządzeniem, ale bez kontroli jakości powietrza.

Tanie smartwatche i ich funkcje zdrowotne

Wiele osób wybiera smartwatche w chwili, kiedy chce lepiej monitorować stan swojego zdrowia. Niektóre urządzenia pozwalają liczyć kroki, przebieg aktywności fizycznej, przebyty dystans, ale także tętno, spalanie kalorii, fazy snu, ciśnienie krwi i wiele innych. Zaawansowane urządzenia wyposażone są w szereg czujników w tym optyczny czujnik tętna, moduł GPS, pulsoksymetr, akcelerometr/żyroskop, czujnik temperatury, a nawet czujniki EKG. Te modele rzeczywiście mogą w monitorować wiele funkcji zdrowotnych.

Tanie modele jednak wyposażone są zazwyczaj w akcelerator i optyczny pulsometr, co w rzeczywistości umożliwia mierzenie liczby kroków i tętno. Na podstawie wprowadzonych danych mogą wyliczyć spalone kalorie i tyle. Na więcej nie ma co liczyć.

"Inteligentne" szczoteczki do zębów z najniższej półki

Podczas wyboru smart szczoteczki również należy zachować ostrożność. Po co kupować urządzenie, które pozbawione jest zewnętrznych czujników nacisku czy zużycia baterii. Dane przesyłane przez taki model są bardzo znikome i pozwalają jedynie na sprawdzenie, jak długo szczoteczka była używana i ewentualnie w jakim trybie.

Inteligentny hotel. Luksus w dobrej cenie i rewolucja w branży? interia © 2025 Associated Press