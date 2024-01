Spis treści: 01 800 plus. Od kiedy składać wnioski?

02 Jak złożyć wniosek o 800 plus?

03 Dla kogo jest świadczenie 800 plus?

800 plus. Od kiedy składać wnioski?

Program wsparcia finansowego dla rodzin i opiekunów wychowujących dzieci "Rodzina 800 plus" wchodzi w nowy okres rozliczeniowy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przypomina, że nabór wniosków na świadczenie wychowawcze 800 plus na rok 2024/2025 rozpocznie się 1 lutego 2024 roku. ZUS zwraca uwagę, że nie należy się spieszyć i składać podania przed tym terminem. Nie ma bowiem jeszcze możliwości wyboru okresu świadczenia wychowawczego na 2024/2025. Ta opcja pojawi się w najbliższy czwartek.

Ostateczny termin, by zachować ciągłość świadczenia, wypada 30 czerwca 2024 roku. ZUS podaje przy tym, że złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku między 1 lutym a 30 kwietnia 2024 gwarantuje, że pieniądze pojawią się do 30 czerwca. Gdy wniosek zostanie przekazany do urzędu w maju lub czerwcu, wypłata przyznanego świadczenia wraz z wyrównaniem nastąpi nie później niż do 31 sierpnia 2024 roku.

Bez nowego wniosku nastąpi przerwa w wypłatach. Jeśli opiekun spóźni się i złoży wniosek o 800 plus po terminie, świadczenie zostanie przyznane dopiero od tego miesiąca, w którym doszło do przekazania dokumentów. Wyjątek stanowią tu rodzice, którym urodziło się dziecko - oni mają trzy miesiące na złożenie nowego wniosku, podkreśla ZUS.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o 800 plus można składać wyłącznie przez internet. W tym celu można skorzystać z kilku opcji. Dokumenty potrzebne do przyznania świadczenia 800 plus można składać za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE ZUS)

aplikacji mobilnej mZUS

bankowości elektronicznej

portalu Emp@tia

Aplikacja mZUS działa od ponad roku i ma na celu przyspieszenie i ułatwienie składania wniosków o 800 plus. W przypadku regularnego pobierania świadczenia, w aplikacji można utworzyć nowy wniosek na podstawie wcześniejszych dokumentów. Wszystkie wcześniej przekazane dane są w systemie. Jeśli coś się zmieniło, można to poprawić bezpośrednio w aplikacji.

Dla kogo jest świadczenie 800 plus?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu "Rodzina 800 plus" (wcześniej 500 plus), przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od tego, jakie są dochody rodziny. Wyjątek stanowią tu m.in. dzieci umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatne utrzymanie, takiej jak np. szkoła wojskowa, ośrodek wychowawczy lub zakład karny.

Podanie o dodatek w wysokości 800 zł na dziecko składać mogą rodzice lub opiekunowie faktyczni oraz prawni dziecka, a także osoby sprawujące pieczę zastępczą. W każdym przypadku świadczenie przysługuje wówczas, gdy dziecko zamieszkuje razem z nimi i pozostaje na ich utrzymaniu. W niektórych przypadkach 800 plus przyznawane jest także na wniosek dyrektorów domów pomocy społecznej.