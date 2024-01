Możesz otrzymać nawet 550 zł zwrotu za prąd. Kara od UOKiK

Dwie sprawy przeciwko firmie

UOKiK rozpoczął dwa śledztwa przeciwko firmie Enea - jedno o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, a drugie o wykorzystywanie nieuczciwych klauzul w umowach, które podpisywali klienci. Okazało się, że dodatkowa opłata wymagana od firmy nie miała uzasadnienia w ponoszonych przez nią kosztach, a zerwanie umowy wiązało się z pokryciem równowartości opłat handlowych do okresu zakończenia umowy.

Brak należytego informowania klientów, ograniczanie swobody w wyborze dostawcy energii elektrycznej czy wymaganie ponoszenia kosztów bez konkretnego powodu - to zarzuty, które doprowadziły do decyzji UOKiK w sprawie zadośćuczynienia klientom firmy Enea. Choć oferowana "stała cena prądu" była dostępna do czerwca 2021 roku klienci, których reklamacje nie zostały uwzględnione będą mogli otrzymać zwrot pieniędzy za prąd. To jednak nie koniec.

Zwrot za prąd i bon

Wszyscy klienci, których reklamacje nie zostały uznane z powodu dodatkowych opłat, otrzymają informację od przedsiębiorstwa. Ta będzie zawierała szczegóły dotyczące UOKiK, a klient będzie miał 3 miesiące na ubieganie się o zwrot kosztów z tytułu poniesionych dodatkowych opłat handlowych. Zwrócone mają zostać wszystkie pieniądze, które wynikały z tytułu bezprawnej dopłaty.

To jednak nie koniec, bo aktualni klienci firmy, których dotyczy zobowiązanie, mogą liczyć na dodatkowe zadośćuczynienie. Otrzymają oni bon w wysokości 550 złotych do wykorzystania w Strefie Zakupów Enea. Można tam znaleźć różne produkty, w tym urządzenia elektryczne, gadżety i przedmioty codziennego użytku.