Mówiąc krótko, wiele osób zaangażowało się w ten plan i wiele osób bardzo chciałoby zobaczyć Muska i Zuckerberga w klatce, szczególnie że mogłyby na tym zarobić, np. organizacje charytatywne. Tyle że ostatnio w sieci zaczęły pojawiać się jednak doniesienia, że do walki nie dojdzie, a ich źródłem mieli być pracownicy Meta.

Reuters informował, że jest w posiadaniu nagrania audio, z którego wynika, że sam Zuckerberg jest sceptyczny. Istny rollercoaster, prawda? I to jeszcze jaki, bo Elon Musk napisał właśnie na Twitterze coś, co sugeruje, że walka jest zaplanowana - jego zdaniem będzie ona transmitowana na żywo na X, cały zysk zostanie przeznaczony na pomoc amerykańskim weteranom, a on sam ciężko do niej trenuje... w pracy:



Podnoszę ciężary przez cały dzień, przygotowując się do walki. Nie mam czasu na ćwiczenia, więc zabieram je do pracy. (...) Walka Zuck vs Musk będzie transmitowana na żywo na ����. Cały dochód zostanie przeznaczony na cele charytatywne dla weteranów czytamy w dwóch nowych wpisach.