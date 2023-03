A miało być tak pięknie! Nieudany start pierwszej rakiety z drukarki 3D

Ten start jest wyjątkowy pod wieloma względami. Mamy możliwość pokazania zupełnie nowego sposobu produkcji dużych systemów lotniczych. Może on sprawić, że dostęp do przestrzeni kosmicznej będzie tańszy i bardziej niezawodny, a to zdecydowanie będzie miało wpływ na nasze życie

Josh Brost, Relativity Space.