Gigantyczna paszcza na Słońcu. Co to jest?

Słońce wykazuje obecnie dużą aktywność i na jego powierzchni dostrzeżono plamy układające się w ciekawy wzór. Wygląda to jak gigantyczna paszcza z niezbyt zadowoloną miną. Co to takiego? W rzeczywistości jest to gigantyczna dziura koronalna na Słońcu, której wielkość szacuje się na około pięć razy większą od Jowisza.