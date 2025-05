Najsilniejsza burza słoneczna. Uderzyła w Ziemię ponad 14 tys. lat temu

Ponad 14 tys. lat temu doszło do dużego zjawiska kosmicznego, którego źródłem było Słońce. Rozbłysk, który wydobył się z gwiazdy, uderzył następnie w Ziemię, co miało miejsce około 12,3 tys. lat p.n.e. Była to najsilniejsza burza słoneczna ze wszystkich do tej pory odkrytych, której intensywność trudno sobie wyobrazić.