Rotterdam coraz śmielej wkracza na teren wody. W miejscu nieużywanego już doku Spoorweghaven powstać ma pływające osiedle mieszkalne. Projekt opracowało kopenhaskie studio MAST we współpracy z firmą budowlaną BIK Bouw, która wcześniej zrealizowała podobną inwestycję w Nassauhaven. Tym razem jednak skala jest znacznie większa. To ponad 100 niskobudżetowych mieszkań, lokale usługowe, przestrzenie publiczne i przystań rekreacyjna. Jeśli projekt dojdzie do skutku, będzie to największe pływające osiedle w Europie.