Warszawskie metro wkrótce doczeka się rozbudowy II linii, gdzie powstaną trzy nowe przystanki: Lazurowa, Karolin oraz Chrzanów. Ten drugi ma pełnić również rolę stacji postojowo-technicznej. Odwierty przeprowadzą specjalne maszyny TBM, które obecnie znajdują się na etapie montażu.

Maszyny TBM Anna oraz Krystyna

Wspomniane maszyny są dwie i nazywają się Anna oraz Krystyna. Obie ważą po 650 ton, mają tarcze o średnicy ponad 6 metrów i prawie 100 metrów długości. TBM-y nie są więc małe i jak nietrudno się domyślić, ich transport nie odbywa się w jednym kawałku, a częściach.



Anna i Krystyna były przechowywane w fabryce tzw. tubingów przy ul. Marywilskiej. W tym miejscu przeprowadzono remonty oraz przeglądy serwisowe. Po wykonaniu tych czynności można je wykorzystać i obecnie znajdują się przy lokalizacji, gdzie planowany jest odwiert dla przystanku Karolin.

Transport pierwszych elementów do tego miejsca odbył się w nocy z 19 na 20 czerwca. Obecnie maszyny są składane. Jeśli zastanawiacie się nad tym, jak odbywa się montaż TMB-u, to możecie obejrzeć to na poniższym wideo.

Kompletna maszyna jest większa i to, co zobaczyliście na załączonym wyżej filmie, jest tylko jej fragmentem. W trakcie montażu wykorzystywane są duże dźwigi, które pozwalają na odpowiednie umiejscowienie elementów całej konstrukcji.

Warszawskie metro otrzyma kilka kilometrów tuneli

Maszyny TBM zostaną wykorzystane do rozbudowy warszawskiego metra i wykonają tunele o długości około 3,2 kilometrów. W trakcie budowy zostanie również wykorzystanych 3800 pierścieni z prefabrykatów, które mają po 1,5 metra szerokości.

Będzie to już ostatni bemowski odcinek II linii metra w Warszawie. Prace rozpoczną się w wakacje. Docelowo będą tu trzy stacje i są to:

C3 Lazurowa po południowo-wschodniej stronie skrzyżowania Lazurowej i Górczewskiej

C2 Chrzanów zlokalizowana pod ul. Rayskiego

C1 Karolin umiejscowiona pod ul. Sochaczewską

Całość uzupełnia Stacja Techniczno-Postojowa Karolin, gdzie znajdą się hale czy budynki administracyjne. Inwestycja warta jest 1,9 mld złotych. Pasażerowie powinni zacząć jeździć na tej linii metrem Warszawy w 2026 r. Stolica planuje dalszą rozbudowę i do 2050 r. miasto zakłada stworzenie pięciu linii.



