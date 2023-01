Apache z systemami laserowymi. Polska kupi takie maszyny

Jedne z najpopularniejszych w lotnictwie śmigłowców szturmowych AH-64E Apache zostały wyposażane w system samoobrony Common Infrared Countermeasures (CIRCM), który zapewni maszynom skuteczną obronę przed nadlatującymi pociskami ziemia-powietrze krótkiego zasięgu naprowadzanymi na podczerwień.

Zdjęcie Apache z systemami laserowymi CIRCM / US National Guard / materiały prasowe

Siły Powietrzne USA przyznały, że modyfikacje AH-64E Apache są następstwem doświadczeń pozyskanych w ostatnich miesiącach wojny w Ukrainie. Na polu walki u naszego wschodniego sąsiada, ręczne wyrzutnie pocisków typu MANPADS okazały się być na wagę złota przeciwko rosyjskiemu agresorowi. Śmigłowce Apache teraz zyskały obronę przeciw właśnie takiej broni.

AH-64E Apache udoskonalone przez wojnę w Ukrainie

Systemy CIRCM były testowane na śmigłowcach AH-64E Apache w połowie października ubiegłego roku na Bliskim Wschodzie. Systemy sprawowały się wyśmienicie, dlatego Pentagon poinformował, że zamierza zmodyfikować z myślą o nowej broni całą flotę tych maszyn. Na razie CIRCM już funkcjonuje na przynajmniej 100 śmigłowcach.

Zdjęcie Apache z systemami laserowymi CIRCM / US National Guard / materiały prasowe

System obronny zaprojektowany przez firmę Northrop Grumman pierwszy raz pojawił się w śmigłowcach użytkowych UH-60 Black Hawk. Pentagon chce go używać również na cięższych maszynach takich jak CH-47F Chinook, ale na razie nie podano konkretnej daty rozpoczęcia wdrażania tego systemu.

Laserowe systemy neutralizacji pocisków manewrujących

Kompletny system CIRCM obejmuje scentralizowaną jednostkę sterującą i parę czujników śledzących, z których każdy składa się z wieżyczki pod szklaną kopułą, która kieruje wiązkę lasera na głowicę nadlatującego pocisku naprowadzającego na podczerwień. Wiązka następnie oślepia lub w inny sposób dezorientuje pocisk, zbijając go z kursu. W AH-64E systemy namierzania są instalowane na helikopterze za pomocą pływaków przymocowanych do końców jego krótkich skrzydeł.

Co ciekawe, we wrześniu ubiegłego roku, Mariusz Błaszczak poinformował o zakupie, na potrzeby Lotnictwa Wojsk Lądowych, aż 96 amerykańskich śmigłowców szturmowych AH-64E Apache. Co najważniejsze, Polska stanie się drugim na świecie, po USA, ich operatorem.

Polska kupi 96 śmigłowców AH-64E Apache

Jak ujawnił MON, śmigłowce w pierwszej kolejności trafią do 18. Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Tutaj trzeba podkreślić, że ta jednostka będzie również wyposażona w amerykańskie czołgi Abrams. Te śmigłowce świetnie będą z nimi współpracowały.