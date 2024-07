Spis treści: 01 Apple TV+ za darmo





Apple TV+ za darmo

Platforma streamingowa od Apple słynie z tego, że dość często oferuje różnego rodzaju promocje i okresy testowe. Dzięki nim mogliśmy do tej pory otrzymywać darmową subskrypcję i cieszyć się treściami bez opłat. A było czym, bo seriale i filmy na tej platformie są naprawdę dobre. Przez jakiś czas nie było jednak żadnych promocyjnych ofert, aż do teraz.

Tym razem możemy odebrać Apple TV+ za darmo na 2 miesiące. Promocja jest jednak mocno ograniczona czasowo i możemy z niej skorzystać jeszcze tylko dziś. Co konkretnie trzeba zrobić?

Jak skorzystać z promocji od Apple?

Aby odebrać darmową subskrypcję Apple TV+ na 2 miesiące, wystarczy wejść na stronę Apple - w tym miejscu. Tam klikamy przycisk Accept i logujemy się przy użyciu swojego Apple ID. Co ciekawe, oferta jest skierowana zarówno dla nowych, jak i powracających użytkowników usługi. Nie wiadomo jednak, na jakiej zasadzie jest ona akceptowana przez system i który użytkownik może skorzystać z oferty.

Warto pamiętać, że po aktywowaniu darmowego abonamentu na dwa miesiące będzie on traktowany jako normalna subskrypcja. To oznacza, że po okresie tych 2 miesięcy zacznie być naliczana opłata w wysokości 34,99 zł. To tak informacyjnie, żeby nikt nie był zaskoczony ze środków odpływających z konta. Można oczywiście bez trudu anulować odnawianie usługi, dzięki czemu unikniemy kosztów, a z darmowych 2 miesięcy i tak skorzystamy.

Co obejrzeć na Apple TV+?

Na platformie streamingowej od Apple nie brakuje świetnych seriali i filmów. Jedną z najczęściej polecanych produkcji jest serial Rozdzielenie. Do tej pory ukazał się tylko 1 sezon, który zebrał świetne oceny. W drodze jest kontynuacja, a poza tym warto rzucić też okiem na inne pozycje. Moim osobistym numerem 1 z platformy jest, był i będzie Ted Lasso. To bodaj najlepsze, co spotkało piłkę nożną w serialach od niepamiętnych czasów.