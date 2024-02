Jeśli czekacie na samochód z logo Apple, to nie mamy dobrych wieści. Wygląda na to, że jedynym rozwiązaniem zostanie naklejenie naklejki z logo jabłka na obecny pojazd. Auto giganta z Cupertino nie trafi na rynek i prace nad nim zostały wstrzymane, o czym raportuje Bloomberg.

Apple wstrzymało prace nad autem iCar

Bloomberg raportuje, że Apple wstrzymało prace nad własnym samochodem i nastąpiło to po ponad dekadzie rozwoju tego projektu. Informację na ten temat przekazano około 2 tys. pracownikom giganta z Cupertino, którzy byli zaangażowani w auto iCar. Zrobił to CFO firmy, Jeff Williams. Przekazane słowa zostały odebrane z zaskoczeniem.

Apple pracowało nad własnym samochodem od ponad 10 lat i projekt powstawał pod nazwą kodową Titan. Gigant z Cupertino zainwestował w niego do tej pory miliony dolarów. W zespole pracowało wielu inżynierów sprzętu i projektantów samochodów. To oznacza, że staną się zbędni i w firmie planowane są zwolnienia. Część osób zostanie przeniesionych do innych działów.

Już jakiś czas temu pojawiły się plotki, jakoby Apple ograniczyło prace nad projektem iCar. Początkowo miał to być w pełni autonomiczny pojazd. Potem jednak zdecydowano się na stworzenie samochodu elektrycznego, który miałby konkurować na rynku m.in. z Teslami i zapewnić tylko pewną funkcjonalność z zakresu autonomicznej jazdy. Oczywiście nie miało zabraknąć głębokich integracji z innymi produktami z logo nadgryzionego jabłka. Niestety iCar nie trafi na rynek.

Apple chce skupić się na rozwoju AI

W raporcie Bloomberga czytamy, że Apple zaoszczędzone w ten sposób pieniądze planuje przeznaczyć na realizację innych planów. Te związane są m.in. z rozwijaniem rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. W ostatnich latach gigant z Cupertino dokonał wielu przejęć projektów związanych z AI, które to mają trafiać do produktów z logo nadgryzionego jabłka.

Pierwsze owoce tych prac mamy zobaczyć jeszcze w tym roku. Wraz z iOS 18 dla iPhone'ów oraz innymi z nowych systemów operacyjnych Apple dla pozostałych urządzeń. Mają one zaoferować wiele nowych funkcji opartych na generatywnej AI, ale na szczegóły przyjdzie nam poczekać do czerwca, kiedy to zostaną oficjalnie zapowiedziane w trakcie WWDC24.