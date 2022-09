Pod wodą nie da się używać telefonów. A przynajmniej nie do komunikacji z wykorzystaniem sieci komórkowej, ponieważ w takich warunkach urządzenia nie mają zasięgu. Ten mógłby się jednak przydać również w głębinach, zwłaszcza osobom, które nurkują, czy to rekreacyjnie, czy profesjonalnie.

Nurkowie porozumiewają się przy użyciu gestów, wykonywanych np. rękami. Ci, którzy nurkują rekreacyjnie, używają około 20 znaków, natomiast profesjonalni nurkowie znają ich znacznie więcej - nawet ponad 200. Wymieniają się oni informacjami istotnymi podczas przebywania w takich warunkach i są to raczej uproszczone komunikaty dotyczące np. poziomu tlenu, nadchodzącego niebezpieczeństwa czy kierunku przemieszczania się. Z racji tego, że są to sygnały ręczne, koniecznym jest, aby nurkowie byli w zasięgu swojego wzroku.

Ta aplikacja może usprawnić komunikację pod wodą

Teraz może się to jednak zmienić, a to za sprawą naukowców z Uniwersytetu Waszyngtońskiego. Stworzyli oni AquaApp. To aplikacja, która wykorzystuje fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości generowane przy pomocy głośników i mikrofonów w telefonach. Do dyspozycji przebywających pod wodą w apce udostępniono 240 domyślnie zaprogramowanych komunikatów, z czego 20 absolutnie podstawowych jest wyświetlane w ramach łatwego dostępu. Jest też możliwość filtrowania wiadomości według ośmiu kategorii, np. wskaźników kierunkowych, czynników środowiskowych czy stanu sprzętu.

Zespół przetestował AquaApp w sześciu lokalizacjach oferujących różne warunki wodne, w tym pod mostem w spokojnej wodzie, w popularnym parku na nabrzeżu z silnymi prądami, obok doku rybackiego i w zatoce z silnymi falami. Apka działała na odległości do 113 metrów i głębokości do 12 metrów.

Naukowcy zmierzyli również wpływ AquaApp na żywotność baterii, mając nieustannie uruchomioną aplikację na dwóch smartfonach Samsung Galaxy S9 z ustawioną maksymalną głośnością i ciągle włączonymi ekranami. Apka zmniejszyła moc baterii urządzeń o 32% w ciągu 4 godzin, co mieści się w maksymalnym zalecanym czasie nurkowania rekreacyjnego.

AquaApp jest całkowicie darmowa, a pobierzemy ją na tej stronie internetowej.