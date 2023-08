Asystentka AI pomoże zabieganym rodzicom? Tanio nie jest

Wirtualna asystentka ma pomagać rodzicom, zwłaszcza tym zabieganym. Tego typu wizję możemy kojarzyć z filmów, książek czy gier i trzeba przyznać, że można ją odbierać dwojako. Z jednej strony przy dzieciach często potrzebna jest jakakolwiek pomoc — niezależnie od tego, czy będzie ona technologiczna, czy nie. Z drugiej strony natomiast, patrząc na dotychczasowe kontrowersje wokół sztucznej inteligencji i to, co potrafiła zrobić, czy to na pewno dobry pomysł?

Zdjęcie A gdyby tak ktoś ułożył plan tygodnia za Ciebie? Na pomoc przyjdzie asystentka AI. / 123RF/PICSEL