ChatGPT ułożył mu plan treningowy, schudł ponad 11 kilogramów

Greg Mushen z Seattle od pewnego czasu nosił się z zamiarem poprawienia zarówno swojego zdrowia, jak i sylwetki. Jednak główną przeszkodą w działaniu było to, że ćwiczenia, zwłaszcza kardio, nie należały do jego ulubionych zajęć. Postanowił zwrócić się o pomoc do sztucznej inteligencji. Jego prośbą do ChatGPT było to, aby trening sprawił, że uzależni się od biegania.





Plan treningowy od ChatGPT

Po trzech miesiącach pracy według otrzymanego planu zauważył zmiany. Przede wszystkim poprawił się stan jego zdrowia. Wyrównał się rytm serca, tętno spoczynkowe ustabilizowało się, co więcej zrzucił ponad 11 kilogramów! Jak sam mówi „fajnie było patrzeć, jak te wskaźniki się zmieniają, po prostu czuję się o wiele lepiej”.

Mushen, mieszkając bardzo blisko ścieżki do biegania, zbierał się aby poćwiczyć wiele razy, jednak nigdy skutecznie, po prostu strasznie nie lubił biegać. Jako że na co dzień obeznany jest z technologią, postanowił wykorzystać znajomego mu ChatGPT do ułożenia takiego planu, który sprawi, że pokocha bieganie. Wpadł na pomysł, aby skłonić sztuczną inteligencję do tego, by zachowywała się, jakby miała doktorat z psychologii sportu i neuronauki. Po czym poprosił o plan uzależnienia go od biegania.